Le train Montréal-New York ne reprendra pas avant le printemps

Partager







La ligne de train Adirondack, qui relie New York et Montréal, devrait reprendre son service en 2023, probablement au printemps, selon des informations colligées auprès d’autorités américaines par la Montreal Gazette.

• À lire aussi: On pourrait faire 800 fois le tour de la Terre avec les déchets plastiques produits par Amazon en un an

• À lire aussi: J’ai posté un BeReal chaque jour pendant un an

Rappelons que le service de transport ferroviaire entre la métropole et la Grosse Pomme avait été interrompu en mars 2020, alors que la frontière canado-américaine avait fermé en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré la réouverture de la frontière, le service n’a jamais repris depuis.

En 2019, 117 000 passagers avaient embarqué dans un train de la ligne Adirondack, qui en plus de New York et Montréal, dessert également Plattsburgh et Albany, notamment. En tout, le train s’arrête à une vingtaine de stations, la plupart dans l’État de New York.

Des délais pour la reprise

Amtrak, l’entreprise ferroviaire qui opère la ligne de train Adirondack, a déjà remis en marche ses deux autres trajets qui rejoignent le Canada : la ligne entre Toronto et New York a repris en juin et celle longeant le côte ouest américaine jusqu’à Vancouver a réaccueilli ses premiers passagers depuis mars 2020 en septembre.

Le délai est plus long pour redémarrer la ligne se rendant à Montréal en raison de plusieurs facteurs compilés par la Montreal Gazette. D’abord, le personnel et le trajet doivent être recertifié. De plus, les détails de certains arrangements restent toujours à fignoler, notamment avec les agences des services frontaliers de part et d’autre de la frontière ainsi qu’avec le Canadien National et le Canadien Pacifique, qui sont propriétaires de certaines portions des rails.

«Amtrak s'engage à rétablir le service de la ligne Adirondack entre New York et Montréal et tous les arrêts entre les deux dès que possible», a déclaré à la Montreal Gazette un représentant de l’entreprise ferroviaire publique américaine.

En attendant, les Montréalais qui souhaitent aller à New York en transport collectif doivent se rabattre sur l’autobus.

Depuis son entrée en fonction en 1974, l’Adirondack est une véritable attraction touristique, attirant de nombreux touristes de passage en Amérique du Nord. Entre Manhattan et Montréal, il permet de découvrir la région des vins de la vallée de l'Hudson. Il a été nommé parmi les dix plus beaux trajets de train au monde par le National Geographic Traveler magazine.

La portion de la ligne comprise entre Manhattan et Albany, la capitale de l’État de New York, a repris depuis le 5 décembre dernier.

À VOIR AUSSI :