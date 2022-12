Selon la numérologie, voici à quoi s’attendre en 2023

Partager







L’horoscope peut être amusant pour savoir ce que nous réserve la nouvelle année, mais il existe une autre méthode de prédiction plus globale, la numérologie.

D’abord, qu’est-ce que la numérologie? C’est la croyance selon laquelle les chiffres et les lettres ont une signification particulière et un impact sur notre avenir, nos amours et notre parcours dans la vie. Vous pouvez découvrir votre chiffre juste ici.

Alors que les horoscopes prédisent l’avenir pour chaque signe astrologique, la numérologie annuelle donne un chiffre universel qui donne le ton pour l’année au complet, et ce, pour tout le monde.

Le chiffre de l’année sera le 7 à cause de cette équation: 2+0+2+3=7. Ce chiffre représente la découverte.

Voici donc ce à quoi on peut s’attendre en 2023, selon la numérologie:

Tout d’abord, quel était le numéro de 2022?

En 2022, le chiffre universel était le 6. Celui-ci représente la bonté et la stabilité. Le 6 est aussi considéré comme la figure parentale de la numérologie.

Cela laissait donc présager une année remplie de leçons, mais aussi de tendresse et de compassion. Plusieurs ont eu envie de se concentrer sur leurs familles, ou du moins ceux qui composent leur cercle immédiat en 2022.

Quelle est la signification du chiffre 7?

Le chiffre universel de 2023, le 7, représente un désir d’introspection. On l’associe aussi avec la spiritualité, mais aussi la science et la découverte.

En général, le chiffre 7 est associé à la chance, mais aussi aux répétitions, comme les 7 merveilles du monde, les 7 chakra ou encore les 7 couleurs de l’arc-en-ciel. Cela pourrait vouloir dire qu’en 2023, on va chercher plus loin pour comprendre les motifs dans notre vie.

Pour la planète, le 7 peut indiquer qu’on va voir de grandes avancées scientifiques, ou de grands changements au niveau de la pensée collective. Le potentiel est infini!

Comment survivre à 2023?

Avec des thèmes pareils, il pourrait être facile de se laisser emporter par le thème de la technologie et passer encore plus de temps en ligne. Cependant, les numérologues conseillent plutôt de se retourner vers la nature pour se ressourcer.

On peut par contre se laisser inspirer par l’atmosphère de curiosité et tenter d’agrandir nos horizons en lisant plus, en suivant un cours sur un sujet qui nous intéresse, ou simplement en posant plus de questions à ceux qui nous entourent.

Bonne année 2023!

