Tous les meilleurs moments de Silo 57 pour dire «bye» à 2022 en grand

Partager







2022 a été une grosse année pour l'équipe de Silo 57!

Comme l'heure est au bilan, nous avions envie de faire un retour sur cette année forte en émotions et en projets stimulants.

Versez-vous donc un petit verre de lait de poule d'adultes (lire ici avec un shot de crème alcoolisée) et découvrez pourquoi 2022 a été une grosse année pour nous.

1. Nous avons lancé la section Silo Voyage

Cette année, Silo 57 s'est muni d'une section Silo Voyage où vous pouvez puisez les bons deals pour voyager on a budget, les hacks TikTok, connaître les destinations sous le radar, pour voyager comme un local, les plus beaux hébergements et un paquet de listes pour savoir quoi faire à l'international. Silo Voyage est également sur Instagram et TikTok.



Découvrez la section ici.

2. On a dansé les deux pieds dans le sable à Cigale

Des gens de la région de Québec, de même que de partout dans la province, étaient rassemblés sur la plage pour assister à des spectacles d’artistes tels que Kaleo, Portugal. The Man, Milk & Bone, City and Color, Kim Churchill et bien plus. Volleyball de plage, baignade, planche à pagaie, magasinage étaient aussi au rendez-vous pour les cigaliers. Silo 57 était sur place pour présenter le QUAI SILO 57, où trois commerçants québécois étaient installés avec leur pop-up shop.

Revinez les meilleurs moments du festival ici:

s

3. Nous avons eu la chance de visiter un Manoir

À Waterloo, dans les Cantons-de-l’Est, l'architecture du Manoir Maplewood compte parmi les plus légendaires du Québec, et Maison Silo a eu la chance d'y mettre les pieds en 2022! Construit par l'entrepreneur, sénateur et maire fondateur de Waterloo, Asa Belknap Foster, en 1865, le manoir servait à ce dernier de résidence avant de devenir un couvent pour jeunes filles en 1882. En 2021, le manoir fut l’hôte des candidats de Star Académie pour deux saisons.

Une visite plus que VIP à voir (ou revoir) ici:

s

4. Nous avons visité une foule de beaux appartements et de jolies maisons

La chanteuse Léonie Gray, l'autrice Gabrielle Lisa-Collard, la comédienne Amélie Simard et plusieurs autres nous ont ouvert les portes de leur maison dans le cadre d'une visite signée «Dans l'appart de...».

s

s

s

4. Nous avons découvert les inspirations d'artistes que vous aimez

Chez Silo 57, on adore les gens passionnés et on cherche tout le temps à puiser l'inspiration. Dans le cadre de la sortie de la série Évaporés: Victoria Charlton enquête sur Vrai, on a voulu en savoir plus sur la place que prend le true crime dans la vie de Victoria, ce qui a déclenché cette passion qui est devenue son métier, mais aussi ce qu’elle écoute ou consomme sur Internet ou comme art pour se changer les idées de temps à autre. Nous avons aussi rencontré celui qu'on surnomme le Bandit nature et il a recommandé de bonnes bouteilles de vin.

Rattrapez les capsules Inspiré.e ici:

s

s

5. Nous avons ouvert un compte TikTok!



C'est à cet endroit que vous trouverez du contenu exclusif, des idées d'activités et des tops!

Abonnez-vous ici!

6. Nous avons découvert les spots préférés de vedettes!

Question de faire mousser votre carnet d'adresses, la série J'irai où tu iras cherche à connaître les meilleures adresses de vos vedettes préférées. Nous avons rencontré des grosses pointures cette année!

Voici nos capsules coup de coeur:

s

s

s

s

s

s

7. Nous avons assisté aux rénos du chalet de Camille Charland-Perez

Après avoir aidé des propriétaires de chalets locatifs dans Rénover pour louer et visiter d’impressionnants mini-chalets du Québec dans Mini-chalet – grandeur nature sur CASA, voilà que Camille se lance dans la rénovation de son propre chalet. C’est dans la websérie Projet chalet, signée Silo 57, que vous pourrez suivre l’évolution des travaux de ce joli petit chalet au bord du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Québec.

Visionnez la série de trois épisodes ici:

s

s

s

2022 était une année magique, mais 2023 sera encore plus belle!

Merci à vous d'être là et de nous suivre!

Bonne année!

Ne manquez pas nos «recaps» de l'année 2022:

• À lire aussi: 72 restaurants, cafés et bars qui ont ouvert à Montréal en 2022

• À lire aussi: La liste des restaurants, cafés et bars qui ont fermé en 2022

• À lire aussi: Les plus beaux chalets scandinaves à vendre en 2022