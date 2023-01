Un adorable chalet en pleine nature de Saint-Adolphe-d'Howard pour des escapades paisibles à vendre 475 000$

Partager







Voici le chalet idéal pour les personnes qui cherchent, depuis un bon moment déjà, à s'offrir le luxe d'une résidence secondaire en pleine nature.

Situé sur un domaine privé de Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides, ce chalet offre une qualité de vie et une grande sérénité.

Royal LePage Humania

Il est tout à fait confortable pour y faire vivre à longueur d'année. D'ailleurs, il est vendu entièrement meublé et équipé.

Le chalet fut construit en 2021, sur les bases d'un ancien chalet datant de 1960. Celui-ci est entouré d'une forêt mature sans voisin à proximité.

Royal LePage Humania

Le design intérieur est à la fois charmant et de bon goût. Les finitions soigneusement choisies ajoutent beaucoup au style et à l'ambiance de la maison. Coup de coeur pour la cuisine aux armoires bleues. On adore l'audace.

Royal LePage Humania

Au salon, un foyer mural électrique permet de demeurer au chaud durant les mois d'hiver.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les pièces de cette maison!

Le chalet propose deux chambres au rez-de-chaussée et peut accueillir de cinq à huit personnes grâce au deuxième étage à aire ouverte. Ce deuxième étage est très polyvalent avec son espace cinéma, son bureau, sa table de ping-pong et son coin laveuse-sécheuse. Un canapé-lit se trouve également à cet étage.

Royal LePage Humania

Une salle de bain complète se cache au rez-de-chaussée.

Royal LePage Humania

À l'extérieur, un grand patio est entouré de panneaux de verre pour faire profiter davantage de la beauté du paysage offert par la nature. Un endroit avec un foyer extérieur viendra en convaincre plusieurs de mettre la main sur ce chalet.

Royal LePage Humania

Avec un accès notarié semi-privé au lac Capri, à quelques pas de la propriété, les futurs propriétaires profiteront de la vie en forêt et au bord du lac.

Ce trésor est parfaitement situé, à seulement 15 minutes de Morin-Heights et à 25 minutes de Saint-Sauveur, avec plusieurs autres activités récréatives à proximité (sentiers pédestres/vélo, spas, traîneaux à chiens, restaurants, épiceries, etc.).

C'est Lucyne Farand, de Royal LePage Humania, qui s'occupe de la vente de ce chalet. Le prix demandé est de 475 000$.

