Dua Lipa porte un string pour le Nouvel An et la toile s’enflamme

Tout au long de 2022, Dua Lipa en a mis plein la vue avec ses looks plus sexy les uns que les autres. Voilà pourquoi il n’est pas surprenant qu’elle ait opté pour une tenue TRÈS révélatrice pour fêter le Nouvel An!

Getty Images via AFP

La chanteuse a partagé son look de réveillon sur Instagram, souhaitant par le fait même «la paix, l’amour, la santé et le bonheur pour l’année à venir» à ses abonnés.

C’est alors qu’elle a révélé sa robe en maille argentée qui, au lieu d’avoir un décolleté qui montre la poitrine, dévoilait plutôt ses fesses.

Elle a agencé le look sexy à un string blanc, bien en vue.

Dua n’est pas la seule vedette à avoir opté pour le string apparent pour célébrer l’année 2023! Hailey Bieber en a fait de même.

La mannequin a opté pour une robe noire avec des découpes dans le dos, dévoilant elle aussi un string.

Une tendance claire qui se dessine pour 2023!

