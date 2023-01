Un concept d’écran à la fois pliant et extensible présenté au CES 2023

Partager







Samsung risque de créer l’événement au CES, qui ouvre ses portes à Las Vegas ce jeudi 5 janvier. Le constructeur sud-coréen va y présenter un écran inédit, aussi bien pliant que coulissant, combinant ainsi tout le savoir-faire des équipes de Samsung.

Au printemps dernier, Samsung avait fait la démonstration de deux nouveaux concepts, un appareil intelligent doté d’un écran pliable en trois, c’est-à-dire d’un système de double pliage à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, et un autre terminal comportant un écran extensible, capable de se déployer puis de se rétracter horizontalement ou verticalement, selon les besoins.

Ces deux technologies, qui devraient aussi être présentes au CES, donnent aujourd’hui naissance à un nouveau prototype dévoilé en exclusivité à Las Vegas. Cet écran «Flex Hybrid» combine des capacités de pliage et de glissement. Au gré de ses usages, il peut passer de petite tablette de 10,5 pouces (au format 4:3) à PC portable de 12,4 pouces (16:10). À noter que Samsung est déjà un pionnier des écrans pliables pour appareil intelligent et a même su démocratiser cette technologie avec le succès de son Galaxy Z Flip4.

Outre cet écran unique en son genre, Samsung présentera au CES 2023 sa technologie améliorée QD-OLED, censée offrir une qualité d’image plus lumineuse et plus réaliste grâce à un algorithme avancé d’optimisation sur des écrans jusqu’à 77 pouces de diagonale. Enfin, le fabricant présentera un véritable tableau de bord spécialement conçu pour se divertir dans les futures voitures autonomes, combinant deux écrans de 34 et 15,6 pouces.