Vague de chaleur hivernale historique en Europe, redoux au Québec, froid polaire aux États-Unis: les changements climatiques bouleversent l’hiver

Partager







L’hiver connaît des turbulences un peu partout dans le monde: une grande partie de l'Europe a été touchée par une vague de chaleur sans précédent dans les derniers jours, en plus des records de température qui ont été battus au Québec, aux États-Unis et en Inde.

• À lire aussi: L’hiver change et ne sera plus jamais comme avant

De la France à l’ouest de la Russie, des milliers de records de chaleur ont été pulvérisés entre le 31 décembre et le 2 janvier. La température a grimpé jusqu’à 20 degrés Celsius au-dessus des normales dans plusieurs villes d'Europe.

AFP Une piste de ski au milieu d'espaces verts à Schruns, en Autriche, qui a connu des températures relativement chaudes au cours de la semaine dernière.

Dans la ville de Glucholazy, en Pologne, le record absolu avait été atteint avant même le lever du soleil le jour du réveillon. Il faisait 18,7 °C à 4 heures du matin, ce qui est plus chaud que la température moyenne la plus basse au milieu de l'été.

Au Nouvel An, le mercure affichait 25 °C à Trois-Villes, en France; 25,1 °C à Bilbao, en Espagne; 19,4 °C à Ohlsbach, en Allemagne; et 19,6 °C à Javornik, en République tchèque.

• À lire aussi: Un village des Alpes françaises démolit son remonte-pente parce qu'il n'y a plus de neige pour skier

«C’est assez inquiétant. On parle d’anomalies allant jusqu’à 20 degrés dans plusieurs régions, notamment en Allemagne. Certains météorologues européens croient que c’est l’événement météorologique le plus extrême de l’histoire du continent», signale Nicolas Lessard de MétéoMédia.

We just observed the warmest January day on record for many countries in Europe.



Truly unprecedented in modern records. pic.twitter.com/bUux1XOBH9 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) January 1, 2023

Les anomalies de température sont même «supérieures» par endroit à celles que la France, l’Espagne, le Portugal ou le Royaume-Uni ont connues l’été dernier, précise le météorologue.

De juin à septembre, l’Europe a subi une succession brutale de vagues de chaleur, multipliant les sécheresses et les feux de forêt. Au moins 15 000 décès directement liés à ces canicules ont été recensés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un redoux (anormal) au Québec

Si ce climat peut sembler plutôt agréable dans le froid habituel de l'hiver, les températures qui dépassent de 15 à 20 degrés la normale sont «extrêmes» quelle que soit la saison, rappelle MétéoMédia.

«La météo hivernale a toujours été en dents de scie, mais les changements climatiques accentuent et accélèrent ce genre de phénomènes. Les systèmes seront de plus en plus intenses, avec des descentes et des remontées de températures encore plus marquées», fait valoir Nicolas Lessard.

Depuis une vingtaine d’années, l’hiver est la saison pour laquelle le réchauffement est le plus marqué. Ils seront toujours plus chaotiques et ressembleront davantage à des intersaisons, selon le chercheur en hydroclimatologie et professeur au département de géographie de l’UQAM, Philippe Gachon.

• À lire aussi: La mort lente de notre hiver: à quoi s'attendre d'ici 20 ans?

Le Québec a d’ailleurs connu une hausse du mercure bien au-delà des normales saisonnières dans les derniers jours, si bien que plusieurs records ont été battus pour l’ensemble de la province le 30 décembre dernier, précise le météorologue à Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Montréal: 8,6 °C, ancien record de 7,8 °C en 1889 et 1936

Québec: 6,2 °C, ancien record de 5,0 °C en 1889

Val-d’Or: 7 °C, ancien record de 2,2 °C en 1965

Rivière-du-Loup: 7,7 °C, ancien record de 2,2 °C en 1973

Fermont: 1°C, ancien record de -6 °C en 1990

Plus de réchauffement, plus de vagues de froid

Il est bien connu que les changements climatiques sont la principale cause des vagues de chaleur, mais ils peuvent également entraîner des épisodes de grand froid dans l’hémisphère Nord, notamment en Asie de l'Est, en Amérique du Nord et en Europe.

• À lire aussi: Encore plus de vagues de froid polaire... à cause du réchauffement climatique

Une étude publiée en septembre 2021 dans la revue Science a démontré pour la première fois un lien entre les changements climatiques dans l’Arctique et les vagues de froid hivernal dans l’hémisphère Nord.

Le réchauffement du pôle Nord a donc des conséquences sur le refroidissement au Sud.

Aux États-Unis, le passage de la «bombe météo» avant les Fêtes a laissé des températures glaciales un peu partout dans le pays. Le mercure a chuté à -45 °C au Montana alors que la moyenne est de -5 °C pour le mois de décembre dans cet État du nord-ouest américain.

• À lire aussi: Le point sur la bombe météo des Fêtes

Plusieurs régions du nord de l'Inde connaissent également une vague de froid depuis l’arrivée du mois de janvier. Certains États ont prolongé les vacances d’hiver dans les écoles ou modifié les horaires en raison de ces conditions météorologiques «anormales».