Les attraits touristiques ne manquent pas à Sainte-Agathe-des-Monts.

À mi-chemin entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, cette charmante ville des Laurentides attire par sa nature luxuriante, sa riche culture et sa rue Principale où librairies voisinent cafés de quartier.

Voici donc 13 bonnes raisons d’aller faire son tour à Sainte-Agathe-des-Monts:

1. Pour jaser autour d’un bon café au Couleur Café

Le Couleur Café Signature, en plein centre-ville, est LA place où se donner rendez-vous à Sainte-Agathe-des-Monts. Avec des années d’expérience, la propriétaire torréfie son propre café et toutes les tasses qui circulent dans ce café toujours bondé goûtent le ciel. Le menu bouffe a aussi tout pour plaire: salades, soupes et paninis volent la vedette.

7, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts

2. Aller voir un spectacle au théâtre Patriote

Véritable institution culturelle, le théâtre Patriote fait maintenant partie des meubles à Sainte-Agathe. Les plus grands noms de la chanson se sont produits sur cette scène qui accueille aussi des humoristes et des comédiens.

Voir la programmation ici.

3. Faire du ski de fond autour du lac des Sables

Direction le Camping Sainte-Agathe-des-Monts pour une expérience nature des plus exaltantes. Le Centre de plein air vous accueille pour de magnifiques moments en nature: ski de fond et raquette en hiver et randonnée pédestre dans leurs nombreux sentiers en été.

2, chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts

En savoir plus

4. Découvrir la bière de la microbrasserie La Veillée

Faites un détour par la microbrasserie La Veillée pour mettre la main sur quelques cannettes de bières brassées sur place. Toutes les bières sont à l’effigie de personnages dessinés par l’infographiste Lilian Quer.

195, rue Brissette porte 72, Sainte-Agathe-des-Monts

5. Se faire masser au Manoir Stonehaven

Cet hôtel historique entouré de jardins italiens comprend 34 chambres. Le spa de l’endroit s’érige dans le jardin intérieur. À noter que l’accès à la piscine, au bain à remous et au hammam est précieusement réservé à la clientèle séjournant au Manoir. Les visiteurs peuvent cependant réserver un massage sans problème.

Voir la liste des soins ici.

40, chemin du Lac des Sables, Sainte-Agathe-des-Monts

6. Faire le tour des antiquaires et des friperies

Les cavernes d’Ali Baba ne manquent pas à Saint-Agathe. Que vous soyez à la recherche de pièces de vêtements seconde main ou d’un nouveau meuble pour le salon, il y a tant à voir autour de la rue Principale.

Alter Éco Friperie: 37, rue St Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts

Brocantique: 750, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts

7. Chiller sur les plages publiques

Situées au cœur de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, au bord du lac des Sables, les plages Major, Tessier et Sainte-Lucie permettent aux visiteurs et résidents de se rafraîchir tout en profitant des services du centre-ville. Plusieurs services sont offerts pour chacune des plages. Des tarifs quotidiens s’appliquent.

8. Tester les croissants de Pain D'Épi Sainte-Agathe

Les boulangeries de Montréal ont tout à envier au Pain d’Épi de Sainte-Agathe. Croissants, gâteaux, tartes et viennoiseries tiennent la vedette de cette boulangerie de quartier chouchou.

118, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts

9. Patiner (ou surfer) sur le lac des Sables

En hiver, le lac des Sables accueille une panoplie de sentiers qu’il fait bon découvrir en patin. Retrouvez le début des sentiers près de la Place Lagny. Durant l’été, les bateaux filent à toute allure. La vie est belle!

10. Manger une poutine extra sauce Au Casseau

Il n’y a rien comme une bonne poutine de casse-croûte pour se remettre d’un lendemain de veille ou pour compléter un roadtrip. Au Casseau, tous les classiques sont inscrits au menu, dont la poutine italienne, les hot-dogs steamés, les hamburgers all-dressed et bien plus.

1180, route 329 Nord, Sainte-Agathe-des-Monts

11. Crier sa vie en faisant de la tyrolienne

Le parc d’aventures en montagne Tyroparc offre plusieurs activités été comme hiver: méga tyrolienne (la plus haute au Canada), descente en rappel, location de raquettes et location de motoneiges.

En savoir plus

400, chemin du Mont Catherine, Sainte-Agathe-des-Monts

12. Faire de l’équitation en forêt

Le Ranch Ladouceur propose des randonnées, des cours d’équitation et un camp de jour équestre. Plusieurs journées thématiques sont organisées annuellement. Lors de votre visite, faites un arrêt à la mini-ferme (refuge) et profitez de tours de poneys en nature. En groupe de 2 à 8 personnes ou en privé, faites une randonnée de 2 heures, incluant une randonnée équestre ainsi que des soins équins. Toutes les randonnées à cheval sont offertes aux plus de 10 ans.

En savoir plus

6250, chemin du 10e Rang, Sainte-Agathe-des-Monts

13. Passer une nuit (ou deux) dans les Refuges Perchés

Il faut sortir un tout petit peu de la ville et se diriger vers Mont-Tremblant pour tomber sur les Refuges Perchés perdus en pleine forêt. Retrouvez des «prêts à camper» et des cabanes dans les arbres sur ce site complètement magique.

En savoir plus

5000, chemin du Lac Caribou, Saint-Faustin-Lac-Carré

