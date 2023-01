Ce café de quartier organise un «pop-up» de galettes des Rois

Partager







En vacances pour les prochaines semaines, le café de quartier Hélico ouvre les portes de son établissement pour y tenir le «pop-up» de l’atelier Aube Boulangerie.

L’évènement «Pop Up galette des Rois» prendra place au café le 6 janvier prochain, de 10 h à 16 h.

Au menu, vous l’aurez deviné, des galettes des Rois, des viennoiseries, des cafés et beaucoup de pain frais.

Deux saveurs de galette des Rois seront offertes. Toutes deux mettent en valeur un alcool québécois. La première consiste en une galette des Rois avec pacane, érable et Amaretto Avril. La deuxième consiste en une galette avec amande, mélilot et liqueur d’orange Noroi. Elles offrent 6-8 portions et elles coûtent 30$.

Pour vous assurer de mettre la main sur vos produits préférés, assurez-vous de passer une commande avant le 5 janvier à 8 h. Faites vite, les quantités sont limitées.

C'est aussi votre seule occasion de vous commander une miche puisque le café Hélico sera fermé ensuite jusqu'au 16 janvier.

2009, avenue de la Salle, Montréal

