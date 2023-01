Le public dénonce la présence d’un harceleur à «L’amour est dans le pré» et la production assure que tout est OK

Partager







La production de L’amour est dans le pré s’est défendue mardi soir sur les réseaux sociaux au sujet des allégations qui pèsent contre l’un des aspirants prétendant qu’on pourra voir au début de la prochaine saison.

Précisant avoir pris connaissance des commentaires en lien avec Maxime, l’un des cinq aspirants prétendants d’Anne-Sophie, la production a rappelé qu’elle portait «une attention particulière au bien-être de tous ses participants».

«Sachez que tous les candidat.e.s et prétendant.e.s de la série sont assujettis à un processus rigoureux d’enquêtes. [...] La majorité des tournages sont complétés et tout s’est déroulé de manière respectueuse. En aucun cas des comportements déplacés n’auraient été tolérés par la production», a indiqué la production sur sa page Facebook.

Mardi soir, après le dévoilement des prétendants et prétendantes qui participeront au «speed-dating» avec les agriculteurs et agricultrices, avant d’être choisis pour s’installer à la ferme, plusieurs femmes ont partagé leur expérience malencontreuse avec le dénommé Maxime.

«Je vous souhaite bonne chance avec un harceleur comme Maxime!!! Il est très instable mentalement!!!! Cet homme ne mérite surtout pas l’attention et d’apparaître à la télévision. Bonne chance à vous pour le "gérer"», a écrit l’une d’entre elles.

«Bien d’accord! Ce gars-là m’a harcelé pendant 2 ans en me disant que j’avais pas d’affaires avec personne d’autre que lui, qu’on était fait pour être ensemble alors que je l’avais vu juste une fois...», a ajouté une autre.

Certaines ont également raconté qu’après avoir refusé les avances de l’homme sur les réseaux sociaux, il aurait emprunté de nouvelles identités pour maintenir le contact avec elles.

«Il s’était inventé un cancer pour que je lui parle, il est clairement instable et harceleur en plus d’avoir probablement mille et 1 compte et faux compte pour nous harceler bien comme il faut!»

«Harcelée par Maxime ici aussi, malgré ne l’avoir jamais rencontré et vraiment parler [sic]... 3 comptes Facebook bloqués à son nom!!» a mentionné l’une d’entre elles.

La 11e saison de L’amour est dans le pré débute le 12 janvier, sur Noovo.

