Petit guide (vraiment wow) de la Ville Lumière digne de Emily à Paris

La troisième saison de la populaire série de Netflix Emily in Paris est débarquée le 21 décembre dernier. Et pour nous faire rêver de la vie parisienne comme les personnages de la série, voici un guide (à sauvegarder) des adresses incontournables de la Ville Lumière!

Les classiques touristiques

On ne peut pas visiter Paris sans passer par le mythique musée du Louvre! On y retrouve plus de 35 000 œuvres d’art traversant les grandes époques de notre histoire: l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance... On peut y admirer de près la Vénus de Milo, Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David ou encore La Joconde de Léonard de Vinci.

Symbole emblématique de Paris, la tour Eiffel fait rêver le monde entier! De jour comme de soir, les touristes se pavanent et posent fièrement devant la tour d’acier. Il est possible de la gravir à pied ou en ascenseur, jusqu’au sommet. Conseil d’ami: achetez vos billets d’avance!

Pour une vue exceptionnelle des Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe est l’endroit par excellence. Il faut cependant escalader ses 284 marches! D’ailleurs, ce lieu historique est aussi un lieu de commémoration qui renferme les cercueils des soldats décédés lors de la Première Guerre mondiale.

Notre-Dame de Paris n’est pas uniquement le titre d’une comédie musicale, il s’agit bel et bien d'une cathédrale, symbole fort de la religion catholique en France. Que ce soit pour se recueillir ou admirer l’architecture, l’édifice respire l’histoire.

Dans le 14e arrondissement de Paris se trouve l’un des plus célèbres cimetières du monde: le cimetière du Montparnasse. Et pourquoi? Parce que plusieurs personnalités y reposent telles que Serge Gainsbourg, Charles Baudelaire, Simone de Beauvoir ou encore Jean-Paul Sartre.

Pour vivre la vie nocturne parisienne, on se laisse emporter par la féérie du Moulin Rouge. Depuis 1957, ce cabaret légendaire reçoit sur scène les grandes vedettes appelées «Les Girls» qui divertissent plus de 630 000 touristes par année.

Pour sortir un peu du brouhaha de la ville, le château de Versailles est un MUST! Préparez-vous à une journée à la cour en commençant par une promenade dans les jardins de Versailles (où sont plantées plus de 210 000 fleurs) et les parcs, pour ensuite faire une visite des appartements de Marie-Antoinette, avec un arrêt à la Galerie des Glaces à la rencontre du Roi-Soleil, Louis XIV!

En plein cœur du centre-ville, le Jardin du Palais-Royal est un lieu où se réunissent les Parisiens pour une pause-déjeuner. C’est un havre de paix pour une magnifique marche jalonnée d’histoire et d’architecture.

Au XVIIIe siècle, la Ville Lumière était pourvue de plus de 60 passages couverts qui reliaient les grands boulevards. Ces passages couverts sont devenus un lieu social propice à la marchandise. Aujourd’hui, il n’en reste qu’une quinzaine et ils offrent un véritable voyage dans le temps. On compte parmi eux: Vivienne, Verdeau, Jouffroy, Panoramas, Perron et d’autres... D’ailleurs, le passage Jouffroy est bordé de vieilles librairies et boutiques d’artisans, du musée Grévin, de l’hôtel Chopin et d’un salon de thé.

Les adresses foodies (de petits à gros budgets)

Le plus vieux marché couvert de la capitale française est l’un des marchés alimentaires les plus visités des touristes et offre le meilleur de Paris à travers ses kiosques alimentaires. Situé dans le quartier du Haut Marais, on y retrouve une épicerie italienne, un traiteur libanais et surtout le délicieux brunch à l’Estaminet.

Quand on parle de brasseries parisiennes, impossible de passer à côté du Bouillon Chartier dans les hauts lieux de Montparnasse. Décor sorti tout droit des années 1900, classiques de la gastronomie française, musique française... Tout y est! Et c’est ouvert 7 jours sur 7, de midi à minuit.

C’est l’heure de l’apéro! Pour suivre la tradition française, rendez-vous sur la rue Montorgueil, l'une des plus vieilles rues de la capitale, où les Parisiens se retrouvent sur la terrasse après le travail pour déguster un verre de vin et un plateau de fromages. Coup de cœur pour le café Étienne Marcel.

Le mythique Café de Flore est célèbre, car plusieurs grands écrivains et philosophes du XXe siècle comme Boris Vian, Albert Camus, Jean-Paul Sartre ou encore Simone de Beauvoir s’y réunissaient pour écrire. Aujourd’hui, la littérature a laissé place au tourisme et c’est très instagrammable!

Dans le quartier Relais Saint-Germain, Le Comptoir est l’un des bistrots les plus courus de Paris, car le chef fondateur Yves Camdeborde est LA référence de la cuisine bistrot parisienne. Les mots d’ordre sont terroir et cuisine du marché. Fun fact : le bistronome figure parmi les meilleurs restos du Guide Michelin.

