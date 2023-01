Shakira brise le silence sur la trahison de son ex infidèle Gerard Piqué avec un message puissant

Partager







Shakira a partagé un long message, en espagnol et en anglais, évoquant la trahison de son ancien amoureux Gerard Piqué sur son compte Instagram lundi. La chanteuse colombienne et l’ancien footballeur espagnol se sont séparés en juin 2022, après que Shakira a découvert que le père de ses enfants la trompait avec une femme de 23 ans.

Cette semaine, nous apprenions d’ailleurs comment la chanteuse s’était rendu compte de la trahison: Shakira a su que son conjoint la trompait grâce à une consommation anormale de confiture

«Bien que nos blessures continuent d’être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d’un chirurgien», a écrit la chanteuse de 45 ans dans son message de vœux de nouvelle année.

«Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance», ajoute celle qui a appris l’infidélité de son mari alors que de mystérieux pots de confiture se vidaient de manière anormalement rapidement en son absence, dans ses propres armoires. Des pots qui étaient mangés... par la maîtresse de 23 ans du père de ses enfants, Clara Chia.

«Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu’il y a plus de gens bien que d’indécents. Plus d’empathiques que d’indolents. Moins qui partent et plus qui restent à nos côtés», poursuit en espagnol celle qui a eu deux enfants avec le sportif de 35 ans et qui a engagé un détective privé pour confirmer ses soupçons.

«Nos larmes ne sont pas un gaspillage, elles arrosent le sol où naîtra l’avenir et nous rendent plus humains, afin qu’au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer.»

Shakira et Gerard Piqué font les manchettes depuis que le couple – qui n’était pas marié, mais qui était ensemble depuis 2011 – a annoncé sa séparation en juin dernier. En entrevue avec le magazine Elle français, Shakira avait confié «Cela a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile.»

