Une maison de campagne moderne avec une écurie à Saint-Denis-de-Brompton à 2 499 000$

Si vos résolutions pour 2023 incluaient d'acheter un domaine avec une écurie en Estrie, voici votre signe du ciel.

Le domaine est situé à Saint-Denis-de-Brompton et comprend une superbe propriété moderne, construite avec des matériaux de qualité.

Le tout sis sur un terrain de 7,2 acres.

C'est en 2022 que fut construite l'écurie de type gentleman farmer qui comprend une cuisine haut de gamme et une table de billard.

Dès l’entrée de la propriété principale, une aire ouverte baignée de lumière présente un salon douillet, une salle à manger et la cuisine.

La cuisine moderne est lumineuse et spacieuse, composée d'armoires de bois et d'un immense îlot. Un joli four rustique d’époque saura plaire aux plus nostalgiques.

Une salle de bains et une salle d'eau se situent au rez-de-chaussée. Une chambre complète la visite de cet étage.

Un bachelor contenant deux chambres se trouve au sous-sol.

Pour clore la visite, vous serez conquis par la piscine creusée chauffée au sel et le garage triple avec planchers chauffants à l'époxy.



De son côté, la sublime écurie, digne de la série à succès Yellowstone comporte 6 vastes box, deux mezzanines, dont une avec cuisine, salon et balcon et la deuxième avec espace jeux et détente. L'écurie est aussi munie d'un balcon qui est construit en fonction d'y installer un spa.

Visionnez la vidéo plus haut pour découvrir les pièces de cette impressionnante maison.

Il s’agit de la maison idéale pour les amoureux d'espace et d'équitation qui rêvent depuis longtemps de posséder une propriété à la campagne.

Tanya Cloutier et Jean-François Rivard de RE/MAX Elite s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 2 499 000$.

