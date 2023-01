Partager







Si vous avez suivi l’actualité récemment, vous savez que Olivier Dion sera le nouvel animateur de la téléréalité l'île de l’amour. Mais Olivier n’en est pas à sa première participation à la télé, ni même dans une téléréalité! Découvrez l’homme aux multiples talents.

De Star Académie à plusieurs comédies musicales, le CV d’Olivier Dion est garni. De plus, on lui connaît plusieurs relations amoureuses avec des personnalités du public!

Voici donc 16 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Olivier Dion:

1. Olivier est né le 10 août 1991, ce qui fait donc de lui un Lion! Il est âgé de 31 ans.

2. Il est originaire de Sherbrooke et est très proche de sa famille. C’est son père qui lui a transmis la passion de la musique et il a une sœur, Frédérique.

3. Il a été connu à Star Académie en 2012 où il a été l’un des finalistes masculins, mais n’a pas remporté la course.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

4. En 2013, il a obtenu le rôle de Link Larkin dans la comédie musicale Hairspray mettant aussi en vedette Vanessa Duchel.

MARCO WEBER/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

5. C’est sur ce projet qu’Olivier a rencontré Marina Bastarache avec qui il a été en couple de janvier 2014 au printemps 2015.

SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

6. Avant cela, Olivier a été en couple de 2012 à 2013 avec une autre participante de Star Académie, Andréanne A Malette.

Ghyslain Lavoie / JdeM / Agence QMI

7. En 2014, Olivier a lancé son premier album éponyme, suivi de son second album, Exposed, en 2019.

8. Son premier contrat d’animation télé fut celui d’animer Mix 4 en 2014. Quelques années plus tard, en 2018, il a animé la première (et seule) saison de Danser pour gagner, l'adaptation québécoise du succès mondial America's Best Dance Crew.

9. En 2015, Olivier a fait la première partie du spectacle de Véronic DiCaire.

FABIEN BOILEAU/AGENCE QMI

10. La même année, il a participé à la 6e saison de Danse avec les stars en France et il a terminé en troisième position. Il a aussi participé à une autre téléréalité, soit The Island: Célébrités.

11. En 2015 toujours, Olivier a obtenu son second gros rôle dans une comédie musicale, soit celui de d’Artagnan dans Les trois mousquetaires présenté en France.

12. Il entretient une amitié avec la Youtubeuse française Emy LTR et a d’ailleurs campé le rôle principal dans le court-métrage de celle-ci, Perfect Love.

13. Il a déjà lancé un single avec la chanteuse suédoise Zara Larsson, Only You.

14. En plus d’être comédien, chanteur, animateur et danseur, Olivier a déjà fait du doublage! Il a prêté sa voix au personnage de Branche dans Trolls et Trolls 2: World Tour.

15. En 2021, une jeune femme a trouvé le cellulaire d’Olivier dans un parc et s’est mise à publier sur son compte Instagram. Plusieurs personnalités publiques s’en sont mêlé, implorant la jeune femme de redonner le cell à Olivier.

Finalement, ce n’était qu’un stunt pour lancer sa chanson Rendez-vous, et ce fut un franc succès!

16. Olivier est en couple avec l’influenceuse Emy-Jade Greaves et la paire s’affiche publiquement depuis l’Halloween 2022.

Ne manquez pas Olivier Dion à la tête de la saison 3 de l’île de l’amour dès avril 2023!

À voir aussi: