On sait qui remplacera Naadei à l’animation de l'Île de l'amour et c'est un gars

Hier, on apprenait que Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan ne seraient pas de retour dans leurs rôles respectifs d’animatrice et de narrateur pour la troisième saison de l’île de l’amour. Instantanément, les fans ont voulu savoir qui allait prendre le flambeau.

Un indice est tombé sur le compte Instagram de la téléréalité croustillante en soirée alors qu’il était annoncé que, pour la troisième mouture, les rôles seraient inversés.

Alors que plusieurs ont tout de suite pensé à un animateur masculin et une narratrice féminine, d’autres ont cru que cela voulait dire qu’un.e ancien.e candidat.e avait obtenu le mandat.

On sait maintenant qu’il s’agit de la première théorie puisque la production de l’île de l’amour a finalement annoncé qu’on aura droit à un animateur ce printemps.

Il s’agit de nul autre qu’Olivier Dion, celui qu’on a connu à Star Académie en 2012.

Malheureusement pour les futures Insulaires, Olivier est déjà en couple avec l'influenceuse Emy-Jade Greaves!

L'inversion des rôles est une première pour la franchise puisque toutes les versions de Love Island, diffusées à travers le monde entier, ont été animées par des femmes et narrées par des hommes.

Le chanteur prend donc le relais de Naadei qui, pour sa part, a expliqué sur les réseaux sociaux se préparer à «de nouveaux projets, des surprises et de nouvelles facettes».

Il a aussi été confirmé que l'identité de la nouvelle narratrice, qui remplacera Mehdi Bousaidan, serait annoncée sous peu.

À suivre!

