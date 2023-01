Amanda de «l’île de l’amour» est le sosie de Kendall Jenner dans un microbikini

Partager







Amanda Boily de l’île de l’amour a partagé un cliché sur Instagram qui pourrait faire fondre toute la neige du Québec!

• À lire aussi: L’île de l’amour 3: voici qui remplacera Naadei Lyonnais à l’animation

La grande gagnante de la seconde mouture de la téléréalité a pris la pose dans un paysage glacé, ne portant qu’un microbikini noir et LA tendance de l’hiver, les Moon Boots agencées.

Le carrousel de photos dévoile le look sous tous ses angles alors qu’Amanda semble être sur un lac gelé.

Elle a accompagné les images de la phrase «I like when u tell me I’m crazy», qu’on pourrait traduire par «J’aime quand tu me dis que je suis folle».

On ne peut nier la ressemblance frappante entre Amanda et la mannequin Kendall Jenner.

Celle-ci avait d’ailleurs partagé des photos similaires en janvier dernier, microbikini noir et bottes à fourrure incluses.

Dans les commentaires, entre les multiples compliments, plusieurs ont comparé Amanda à Kendall.

On adore le look!

