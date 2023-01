Ballerina: Ana de Armas «avait mal partout» pendant le tournage du spin-off de John Wick

Partager







Ana de Armas est exténuée après ses scènes d'action dans Ballerina, le spin-off de John Wick.

Dans le thriller d'action de Len Wiseman, l'actrice joue une jeune tueuse qui cherche à se venger des personnes qui ont tué sa famille. Le film comprend également des apparitions de Keanu Reeves, qui joue le héros titulaire, et de ses co-stars Anjelica Huston et Ian McShane.

Lors d'une récente apparition dans The Tonight Show with Jimmy Fallon, la star de Blonde a reconnu qu'elle « avait mal partout » après avoir tourné ses scènes de combat. « Ça fait quatre mois que nous tournons à Prague. Il nous reste encore un mois. Et j'ai mal. Vous savez, mon corps, mon dos, tout me fait mal. Je me plains, j'ai mal, Je suis meurtrie », a-t-elle partagé.

L'animateur a rappelé qu'elle n'était pas étrangère aux films d'action, ayant une séquence de cascades remarquable aux côtés de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, sorti en 2021, et elle a affirmé que les chorégraphies de combat dans Ballerina étaient d'un tout autre acabit. « Dans Bond, ça a duré 15 minutes. Là, c'est tout un film, c'est d'un autre niveau », a-t-elle ajouté.

La star de Grey Man a ensuite raconté une répétition de cascades avec le très expérimenté Keanu Reeves et a révélé qu'il ne se plaignait jamais. « L'autre jour, Keanu et moi répétions notre scène de cascade très difficile, et cet homme est là, en train de rouler par terre, de me lancer et de faire ces cascades de fou. Et je me dis, je ne peux plus me plaindre. Parce qu'il fait tout ça ! C'est vraiment le meilleur », a-t-elle affirmé.

Keanu Reeves fera sa prochaine apparition dans la peau du tueur dans John Wick: Chapitre 4, en mars. Ballerina n'a pas encore de date de sortie.