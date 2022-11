5 trucs pour un voyage pas (trop) cher durant les temps des Fêtes

Partager







Est-ce que ça se peut, un voyage pas cher dans le temps des Fêtes? On a demandé à une conseillère en voyages de nous dire la vérité... et de nous donner quelques conseils!

À chaque année, c’est la même chose. Novembre s’installe avec ses journées grises, le temps d’ensoleillement diminue, l’engouement pour les lattés à la citrouille s’estompe et... les préparatifs du temps des Fêtes arrivent. Entre deux invitations de partys de Noël et la course aux cadeaux, éclair de génie: «Et si on allait fêter Noël en voyage au lieu de rester ici?»

Si vous avez eu cette idée vous aussi, vous avez probablement déchanté assez vite en constatant le prix des voyages pour la fin décembre. Mais consolez-vous! Même s’il sera toujours difficile d’éviter l’inflation du prix des voyages pendant le temps des Fêtes, il existe des astuces qui pourraient possiblement vous aider à réaliser votre projet, et de façon plutôt rusée!

Voici 5 trucs pour dénicher un voyage pas (trop) cher durant les temps des Fêtes:

1. Pensez à Noël... au mois de mai

C’est un fait: la dernière chose à laquelle on a envie de penser quand les arbres commencent à bourgeonner, c’est Noël. Cela dit, c’est la meilleure période de l’année pour penser à réserver ses vacances - que l’on parle d’un forfait tout-inclus, de billets d’avion ou de n’importe quelle autre prestation touristique. Les fournisseurs annoncent habituellement leurs promotions «Réservez tôt» au printemps et l’inventaire complet des vols pour l’année a été mis en marché. En plus d’avoir un plus grand choix, vous aurez accès aux promotions en cours.

Astuce de pro: pensez à choisir des prestations modifiables ou remboursables si vous réservez longtemps d’avance, histoire de pouvoir changer les plans au besoin.

2. Évitez les destinations trop mainstream

Abandonnez les destinations mainstream comme Tulum ou Punta Cana et ouvrez vos horizons! Envie d’un forfait tout-inclus? La côte ouest du Mexique, incluant Puerto Vallarta, est souvent plus abordable que la Riviera Maya et offre un cadre totalement enchanteur. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres; il existe plusieurs petits bijoux cachés dans l’ombre des destinations les plus populaires - c’est le moment idéal pour les tester!

Soif d’aventures? Le sud de l’Europe en hiver est un peu moins chaud que les Caraïbes, mais demeure très confortable. Si les vols risquent quand même d’être dispendieux, les hébergements, eux, seront à petits prix. Dans le sud du Portugal, présentement, il y a plein d’appartements super mignons et de gîtes tout près de la mer, à louer pour moins de 100$ la nuit pendant le temps des Fêtes. Tentant, non?

3. Ne misez pas nécessairement sur une semaine complète

Au Québec, le concept de «la semaine de vacances» est très ancré dans la culture. Quand on part, on souhaite partir pour une semaine. Sept nuits. Mais... pourquoi? Et si vous partiez seulement pour 4 ou 5 jours, mais mieux réfléchis? Un beau vol qui arrive tôt la première journée, un autre qui repart tard en fin de voyage. Un hôtel plus proche de l’aéroport pour sauver sur le temps de transport. Tout cela vous permettra d’en profiter tout autant, en vous faisant économiser un montant considérable!

Si c’est une solution qui vous parle, alors il n’est peut-être pas trop tard pour voyager cette année sans vous ruiner!

4. Établissez vos priorités

Si votre budget est restreint, vous serez contraint à devoir faire des compromis. Le plus important est de ne pas oublier la raison qui vous porte à partir en voyage à cette période de l’année. Si vous savez que vous avez besoin de repos sans tracas, il vaudrait peut-être mieux réduire la durée du séjour, mais opter pour un peu plus de qualité.

Peu importe votre destination, évaluez bien la valeur des inclusions offertes par chaque hébergement ainsi que la pertinence de son emplacement. Le petit-déjeuner à l’hôtel vaut-il la peine? Devriez-vous opter pour une formule demi-pension au lieu de tout-inclus? Et est-ce que ça vaut réellement la peine de choisir l’hébergement en périphérie de la ville pour économiser 100$, ou bien vous allez finir par dépasser ce montant en transport?

5. Faites la tournée des agences de voyages

Plusieurs agences de voyages négocient des tarifs avantageux très longtemps d’avance pour les périodes les plus fortes, incluant le temps des Fêtes. Ainsi, le même voyage que vous voyez à 2500$ par personne sur le web pourrait être offert par une agence à un tarif réduit de plusieurs centaines de dollars. Attention, par contre: ces prix négociés sont généralement disponibles jusqu’à environ 1 ou 2 mois avant le départ, et ils s’envolent comme des petits pains chauds!

En conclusion, il ne faut pas se leurrer. À la question «est-il possible de voyager pour pas cher pendant le temps des Fêtes?», la réponse est... non. Tout est plus cher qu’en temps normal, que l’on parle de n’importe quelle destination, n’importe quelle prestation ou n’importe quel type de voyage. Mais en suivant ces recommandations, vous devriez être en mesure de planifier une escapade qui vous fera du bien, à prix raisonnable!

Pourquoi ça coûte si cher, un voyage dans le temps des Fêtes?

La notion de base est simple: l’offre versus la demande. Le temps des Fêtes, comme les semaines de relâche et celles des vacances de la construction, sont les périodes les plus fortes en termes de demandes dans l’industrie du voyage. Les fournisseurs de forfaits voyages et les compagnies aériennes se fient sur les données des dernières années pour établir leur prix plusieurs mois en avance, en fonction de leurs analyses.

Puis, comme la date de départ approche, les tarifs sont régulièrement révisés à la hausse ou à la baisse selon les ventes qui ont été effectuées jusque là. S’ils ont vendu plus de places que prévu, ils montent les prix pour maximiser les profits. S’ils en ont vendu moins, ils les baissent pour attirer de la clientèle et ainsi rattraper le retard de vente. C’est la raison pour laquelle on trouve souvent de bons deals de dernière minute lors des périodes les plus tranquilles, alors que c’est tout le contraire pour les périodes où la majorité de la population est en vacances!

** Impliquée dans l'industrie du voyage depuis 10 ans, Gitane Charron est directrice de #JeSuisVoyageur, une équipe de conseiller.ère.s en voyages. Elle viendra faire un tour de temps en temps sur Silo Voyage pour nous dévoiler ses meilleures trouvailles et de précieux conseils d'«insider»!