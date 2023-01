Un capteur d’analyse d’urine directement dans votre toilette

Partager







L’appareil U-Scan se synchronise avec l’application Health Mate de la société pour fournir des informations utiles sur l’état de votre urine.

L’analyseur U-Scan est conçu pour être installé dans la cuvette des toilettes, ce qui donne aux utilisateurs un accès mains libres à l’analyse d’urine. Bien qu’elle soit courante dans les milieux médicaux, l’urine est une possibilité rarement exploitée pour la surveillance de la santé à domicile. Cela pourrait changer considérablement au cours des prochaines années si Withings parvient à ses fins. La société souligne que l’urine contient plus de 3000 métabolites, ce qui donne un aperçu immédiat de l’équilibre et de la santé du corps.

Le lecteur U-Scan rechargeable sait faire la différence entre l’eau de rinçage et l’urine et veille à ne recueillir que les échantillons dont il a besoin. Lorsqu’il est utilisé, l’urine s’écoule efficacement vers une entrée de collecte, activant une pompe lorsqu’un capteur thermique détecte la présence d’urine. L’échantillon est guidé à travers un circuit microfluidique et injecté dans une dosette de test. Là, la réaction est lue par un capteur optique et renvoyée à l’application. Chaque fois que l’on tire la chasse d’eau, le système est nettoyé, ce qui permet de le réinitialiser pour le prochain prélèvement d’échantillon.

Withings

En Europe, l’application U-Scan Nutri Balance présente une analyse de la gravité spécifique, du pH, des niveaux de vitamine C et de cétone. La combinaison de ces mesures aide les gens à surveiller leur apport métabolique pour optimiser leur hydratation et leurs nutriments quotidiens. La partie «actionnable» de tout cela est que le système peut recommander des séances d’entraînement, offrir des suggestions diététiques et des recettes – tout cela pour aider les utilisateurs soucieux de leur santé à atteindre leurs objectifs. La société souligne que la fonctionnalité américaine de Nutri Balance peut varier, en fonction de ce que la FDA a à dire à ce sujet.

Capable de différencier l’urine de plusieurs utilisateurs

Le produit fera ses débuts en Europe avec deux cartouches santé différentes destinées aux consommateurs. Des cartouches à vocation médicale suivront dans un avenir pas trop lointain. Le prix est de 499,95 euros et comprend un lecteur U-Scan et une cartouche offrant trois mois de tests. La société ne sait pas encore quand l’appareil sera disponible aux États-Unis, car son lancement dépendra de l’autorisation de la FDA.

De manière incroyable, U-Scan peut faire la différence entre plusieurs utilisateurs (et donc attribuer les résultats à la bonne personne utilisant l’appareil), grâce à sa fonction Stream ID. Des capteurs radar à faible énergie intégrés au lecteur mesurent plusieurs variables pour identifier la « signature du flux d’urine » d’un individu en détectant le mouvement et la distance du flux. Les informations d’identification du flux peuvent être confirmées dans l’application.