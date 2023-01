Ce que vous devez savoir sur la galette des Rois, un mets traditionnel de la fête des Rois

Partager







Ce week-end, vous verrez peut-être circuler des photos de galette des Rois, ce plat servi traditionnellement pour célébrer la fête des Rois. Voici ce que vous devez savoir sur cette fameuse galette.

À quelle date doit-on manger la galette?

Traditionnellement, la galette doit être mangée à la fête des Rois, dont la date est fixée au 6 janvier, soit douze jours après la naissance de Jésus.

Il s’agit d’un jour férié dans plusieurs pays d’Amérique latine ainsi qu’en Espagne et au Portugal, mais ce n’est pas le cas au Québec.

Comme cette date tombe souvent en plein jour de semaine, de nombreux chrétiens d’ici célèbrent maintenant l’Épiphanie le dimanche suivant le 1er janvier.

Cette année, la fête des Rois a donc lieu le 8 janvier.

Pourquoi mange-t-on une galette?

La tradition veut que l’on partage une galette, dans laquelle se trouve un haricot, afin de désigner le roi de la journée.

Encore selon la tradition chrétienne, le plus jeune enfant de la famille doit se glisser sous la table et déterminer la part de chacun.

En Rome antique, les maîtres et les esclaves profitaient de l’Épiphanie pour échanger leurs rôles. Celui qui trouvait un haricot dans sa part de galette devenait le «Prince des Saturnales». Ce titre lui donnait la possibilité de voir ses rêves exaucés pour la journée.

De nos jours, celui qui est désigné roi a plutôt la responsabilité d’acheter la galette des Rois de l’année suivante. Il doit aussi porter une couronne – souvent faite de papier – pour le reste de la fête.

C’est quoi, une galette des Rois?

La galette des Rois est un gâteau originaire de France composé de pâte feuilletée, normalement fourré à la frangipane.

À l’intérieur, on doit glisser un haricot séché. Certains optent plutôt pour un faux haricot ou même une minifigurine.

Si vous voulez une recette de galette des Rois, on vous recommande celle de Ricardo.

Plusieurs boulangeries et pâtisseries offrent ce gâteau tout au long du mois de janvier, un signe que la galette des Rois est de plus en plus populaire au Québec.

C’est quoi, la fête des Rois?

Il n’y a pas que le 25 décembre qu’on célèbre la naissance de Jésus dans la religion chrétienne. La fête des Rois, aussi appelée «Épiphanie», est le moment de célébrer la rencontre entre les Rois mages et l’Enfant Jésus.

À sa naissance, les mages Melchior, Gaspard et Balthazar ont suivi l’étoile du berger jusqu’à Bethléem, afin d’offrir des cadeaux au nouveau-né.