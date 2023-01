[Vidéo] On fouille dans la garde-robe de la mannequin et comédienne Audrey Roger

Partager







La comédienne et mannequin Audrey Roger a un parcours impressionnant! En plus de ses campagnes pour plusieurs marques de vêtements connues, elle a obtenu des rôles dans, entre autres, District 31, La vie compliquée de Léa Olivier et Les bracelets rouges.

La jeune femme nous a accueillis chez elle pour nous dévoiler le contenu de sa garde-robe. Entre les vêtements qu'elle partage avec sa soeur et l'article le plus précieux qu'elle a gardé de ses tournages, les morceaux sont fascinants!

De plus, Audrey a dû relever un défi look pas facile: celui de composer une tenue avec des morceaux que nous avons sélectionnés! À vous de voir si c'est un défi réussi...

Voyez Audrey dans Les bracelets rouges saison 2 dès le 10 janvier et dans notre capsule On fouille dans la garde-robe d'Audrey Roger ci-dessus!

Capture d'écran / Agence QMI

