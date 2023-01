Une unité d’Habitat 67 kitsch à souhait est actuellement à vendre pour 1 375 000$

Partager







Les unités d'Habitat 67, cet ensemble architectural situé à la Cité-du-Havre, à Montréal, ne cessent de piquer la curiosité.

Entre le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-Port de Montréal, Habitat 67 fut conçu par l’architecte Moshe Safdie à l’occasion de l’Expo 67. Voilà aujourd’hui qu’une unité convoitée de l’ensemble se retrouve sur le marché.

Courtoisie Robert Stephen Lefebvre

Cette unité se déploie sur trois cubes et offre plus de 1960 pieds carrés d’aire habitable. Une grande terrasse offre un espace extérieur qui plaira aux personnes qui aiment se détendre au soleil et recevoir des amis durant l’été.

L’aire de vie principale présente une cuisine ou la tapisserie est mise en valeur.

En effet, l’esthétique des lieux est surtout marquée par l’abondance de tissus et les meubles rétro. C’est très original!

De son côté, la cuisine brille de modernité avec des comptoirs de quartz de haute qualité. La cuisine risque de rapidement devenir un coup de cœur.

Près de la cuisine, un impressionnant solarium quatre saisons offre une vue imprenable sur l’eau et sur la ville.

À l’étage, vous trouverez un petit espace bureau qui fera le bonheur des personnes qui travaillent à la maison.

La chambre principale mène à une grande terrasse.

Ce n’est pas l’espace qui manque ici.

Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, à quoi ressemble cette unité en vente!

Cette unité de trois chambres et deux salles de bain promet de plaire aux personnes qui recherchent une oasis de paix non loin de l'action de la ville.

Robert Stephen Lefebvre de Groupe Sutton - Sur l’Île INC. s'occupe de la vente de cette propriété unique. Le prix demandé est de 1 375 000$.

