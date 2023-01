Voici (presque) la maison la moins chère au Québec en janvier 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celle de décembre dernier est toujours à vendre (et qu’elle est encore la moins chère), on a opté pour la résidence avec le troisième prix de vente le plus bas (la deuxième en lice est un chalet trois saisons). On vous fait le tour du proprio.

Transportons-nous à Saint-Antonin, un village de 4264 habitants près de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, qui compte de nombreux élevages de bovins, de moutons et de chevaux.

La résidence de 24,6 pieds par 32,5 pieds construite en 1951 pourrait être à vous pour la modique somme de – roulement de tambour – 29 500 piastres.

La résidence compte trois chambres à coucher, un salon et une cuisine à aire ouverte et une modeste salle de bain. La maison semble également venir avec un cabanon.

Si vous mettez la main sur la propriété, vous devrez visiblement réaliser des travaux de rénovation et donner un coup de peinture pour la remettre au goût du jour.

Une vente au rabais

Comme l’indique l’annonce de Proprio Direct, cette propriété est vendue sans garantie légale de qualité, c’est-à-dire que l’acheteur ne pourra pas poursuivre le propriétaire s’il découvre un vice caché. L’annonce précise également que le vendeur de la maison «ne s’engage pas à rendre l’eau potable s’il y a un problème».

Le terrain et la maison sont évalués à 63 600$, selon le récent rôle d’évaluation foncière, ce qui représente environ 46% de plus que le prix demandé.

Notez qu’une résidence du genre située dans la MRC de Rivière-du-Loup était évaluée, en moyenne, à quelque 84 600$ en 2022, selon des données récentes de l’Institut de la statistique du Québec.

Pour ceux qui recherchent la tranquillité, sachez que la maison est entourée de champs, avec peu de voisins dans les environs

La propriété se trouve également à 10 minutes en voiture du bord du fleuve Saint-Laurent (ou à une quarantaine de minutes à vélo).

