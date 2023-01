007: un ancien James Bond révèle son favori pour remplacer Daniel Craig

Partager







L’ancien agent au service de Sa Majesté, George Lazenby, a dévoilé qui verrait-il pour combler le poste de James Bond laissé vacant par Daniel Craig, et il explique pourquoi.

• À lire aussi: Critique de la série télé The Last of Us

• À lire aussi: Une nouvelle bande-annonce explosive pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania [VIDÉO]

Celui qui a succédé à Sean Connery à la fin des années 60 est bien placé pour savoir de quoi il parle! Il a lui-même eu la tâche ardue de remplacer une figure du cinéma, et ce, tout en devenant le plus jeune James Bond, à seulement 29 ans, dans Her Majesty's Secret Service.

L’acteur de 83 ans pense qu’un «beau mec australien» comme Liam Hemsworth, âgé de 32 ans, serait un bon remplaçant pour Daniel Craig, qui a endossé le rôle pour la dernière fois avec son cinquième film, No Time to Die, en 2021.

AFP L'acteur australien Liam Hemsworth

George Lazenby a ajouté que Liam Hemsworth était «assez fou, arrogant, confiant, et assez ambitieux pour assumer le rôle».

Le favori actuellement est l’acteur britannique Aaron Taylor-Johnson, qui aurait eu des rencontres avec la productrice Barbara Broccoli.

Cependant, Rory Kinnear, qui a joué le chef d'état-major du MI6 Bill Tanner dans quatre des cinq films avec Daniel Craig, pense que Aaron Taylor-Johnson ne sera pas le prochain espion.

«Je me sens toujours un peu mal pour les personnes qui sont mises en avant parce que ce ne sont jamais elles», a-t-il déclaré lors d’une récente apparition dans l’émission britannique The One Show. «Ils sont très bons pour garder la vraie personne secrète. Je serais intéressé de voir qui prend le relais, évidemment, mais ce n’est généralement pas le favori. C’est historiquement toujours comme ça (que ça s’est passé).»

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s