Elisabeth Rioux partage une première photo de couple officielle et c'est adorable

Partager







L’influenceuse et femme d’affaires Elisabeth Rioux est en couple et c’est Instagram official!

Peu de temps après avoir révélé le prénom de son mystérieux copain, voilà qu’Elisabeth Rioux partage une toute première photo de couple officielle.

Il s’agit d’un throwback de leur voyage au Maroc en novembre dernier où Elisabeth et Antoine étaient accompagnés d’Emy-Jade, Olivier Dion, Noemy Petit et le copain de celle-ci.

Sur la magnifique photo, Elisabeth, vêtue d’une petite robe rose, et Antoine s’embrassent devant le paysage paradisiaque des Jardins Majorelle à Marrakech.

Sous le cliché, la maman de Wolfie avait ceci à dire: «Un autre dont je m’ennuie à la maison, cela me fait réaliser que peu importe où je suis et à quel point j’ai du plaisir, je pense toujours à être avec toi grosse bine. N’est-il pas mignon?»

En voyage à Saint-Martin pour Hoaka, Elisabeth avait avoué quelques jours plus tôt passer un très beau moment, mais s'ennuyer énormément de sa fille.

«Jour 2, 20h: dépression nerveuse, je m'ennuie de mon bébé! Ça fait du bien d'avoir une pause, être avec les filles et enfin pouvoir me concentrer sur le travail, mais je n'ai jamais été séparée de Wolfie si longtemps et je ne l'avais pas réalisé avant d'être ici», avait-elle écrit à ce moment-là.

Elle a donc voulu rendre un hommage similaire à Antoine, qu'elle surnomme «grosse bine»! Adorable.

L’influenceuse n’a pas identifié l’élu de son cœur sur la photo, car celui-ci n’est pas présent sur les réseaux sociaux.

Longue vie aux amoureux!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s