JoJo Savard critiquée pour une publication grossophobe

Partager







Lundi, l'astrologue JoJo Savard a suscité la controverse en faisant une déclaration grossophobe sur son compte Instagram.

• À lire aussi: Le Joker est enceint dans une nouvelle BD et les fatigants sont fâchés

En partageant une photo d'une plage bondée datant d’autrefois, elle a écrit en légende : «1903 pas de grosses personnes 2023? Tellement de personnes obèses dans la rue, plages, publicités, acteurs et plusieurs animateurs à la télé !!! Ceci est TRISTE laid CECI est sérieux».

Elle a accompagné son message décousu d'emojis de mains qui prient, d’un cœur bleu, et de sa signature.

Cette déclaration a immédiatement été critiquée par de nombreux internautes, qui l'ont accusée de propager des stéréotypes négatifs et de faire passer un message dangereux aux personnes qui suivent ses prévisions astrologiques.

«Noooo Jojo you were doing so well.»

«Aw come on Jojo»

«Ayoye ok karen. T'as manqué une belle occasion de la fermer 😂 #fatshaming»

«T’es-tu correcte Jojo?»

«Peut-être que c’est parce que les gros corps commencent de plus en plus à comprendre qu’ils sont aussi valides et beaux que n’importe quel autre corps Jojo. On sort. Emparons-nous des plages en l’honneur de mercure la gang !»

«Hahaha y i k e s! Ça aurait été TELLEMENT facile de juste pas poster ça. Booooo Jojo »

«If you were actually psychic you would be able to have predicted that posting this was a huge mistake»

JoJo Savard s’est fait découvrir dans les années 90 par ses infopubs dans lesquelles elle offrait des consultations astrologiques par téléphone.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s