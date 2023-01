La PDG d’Hydro-Québec Sophie Brochu démissionne

Partager







La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, quitte ses fonctions.

Elle a annoncé ce matin à la présidente du conseil d’administration qu’elle restera en poste jusqu’au 11 avril prochain.

Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, annonce qu’elle terminera son mandat au sein de la société d’État le 11 avril prochain.



Pour plus d’information 👇https://t.co/sjyGEVgQVg — Hydro-Québec (@hydroquebec) January 10, 2023

Dans les derniers mois, le courant a passé difficilement entre Mme Brochu et le puissant ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Merci Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d’influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. https://t.co/OAdJu9yJXl — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) January 10, 2023

«Je suis profondément reconnaissante d’avoir eu la chance d’œuvrer à l’avancement de notre grande société d’État, aux côtés d’une équipe compétente et engagée», a témoigné Mme Brochu par voie de communiqué.

Elle était arrivée en poste en avril 2020, en pleine pandémie, après plusieurs années à la tête d’Énergir.

Capture d'écran LinkedIn

«Je me suis sentie interpellée, j’ai humblement pensé que je pouvais servir le Québec, qui traversait alors une période de turbulence», ajoute-t-elle.

Le tumulte lié à la pandémie étant en bonne partie derrière, elle soutient qu’Hydro-Québec se trouve maintenant en bonne posture, avec un plan stratégique qui trace la voie de la transition énergétique et une situation financière «excellente». Elle mentionne que le moment est venu pour elle de «passer le flambeau».

Le conseil d’administration d’Hydro-Québec doit maintenant recommander au gouvernement du Québec des candidats à sa succession. La décision fera l’objet d’une décision du conseil des ministres.

«Avec son humanisme, ses qualités de communicatrice et sa vaste expérience du secteur de l’énergie, Sophie laissera une marque qui passera l’épreuve du temps», a souligné la présidente du CA d’Hydro, Jacynthe Côté, qui mentionne ses qualités de rassembleuse et loue les réalisations de Sophie Brochu.

Elle cite le plan stratégique, le dialogue engagé avec les communautés autochtones, les contrats d’exportation avec l’État de New York et l’acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis.