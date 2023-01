Paramount+ met la main sur la série télé «Dungeons & Dragons»

Partager







Le diffuseur sur demande Paramount+ diffusera une série originale de huit épisodes basée sur le jeu de rôle extrêmement populaire Dungeons & Dragons.

Cette bonne nouvelle a été partagée par Deadline, qui confirme également que c’est à Rawson Marshall Thurber (Skyscraper, Red Notice) que revient la tâche de réaliser le premier épisode du projet de Entertainment One et Paramount Pictures. Toujours selon Deadline, il aurait déjà écrit le script du pilote de la série.

Ainsi, la série Dungeons & Dragons rejoindra Halo, l'adaptation télé du jeu vidéo, qui est l'une des séries originales les plus populaires du diffuseur.

Selon des sources de The Hollywood Reporter, l'intrigue de la série serait détachée du long métrage Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves mettant en vedette Chris Pine, dont la sortie est prévue le 31 mars prochain .

Selon Deadline, cette acquisition de Paramount+ pourrait donner le coup d’envoi à la création d’un univers étendu de Donjons & Dragons, avec d’autres séries ou films dans le futur.

