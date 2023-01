«Pédé», «tarlouze», «travelo»: 62 mots jugés offensants retirés de la version française de Scrabble

Partager







L’entreprise américaine Mattel, derrière le populaire jeu de lettres Scrabble, a annoncé dernièrement qu’elle souhaitait supprimer une soixantaine de mots jugés «sensibles» et offensants de son dictionnaire français. Voici un aperçu des termes qui pourraient disparaitre.

Ainsi, la nouvelle édition de L'Officiel du jeu du Scrabble, qui sera publiée en juin prochain par Larousse, sera amputée de 62 mots (31 termes avec leurs déclinaisons en genre et en nombre).

«En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l'impact des mots et de leurs évolutions, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux afin de revoir la liste officielle de mots autorisés à être joués lors des compétitions de Scrabble», a expliqué Mattel à L’Express.

L'entreprise avait d'ailleurs déjà exclu «tous les mots constituant une incitation à la haine et à la discrimination», indique le un petit livret introduit dans chaque nouvelle boîte de Scrabble depuis 2021.

Mattel a également déjà fait le ménage dans le dictionnaire de termes anglophones.

Un nombre revu à la baisse

Mattel avait initialement envoyé une liste de quelque 109 mots à l’éditeur à proscrire. Le comité chargé de la rédaction de L’Officiel, la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF), s’est toutefois opposé au retrait de plusieurs de ces termes.

Après des négociations, l'entreprise et la FISF se sont entendues sur une soixantaine de mots à supprimer.

Parmi ceux-ci figurent plusieurs termes ou expressions françaises péjoratifs dont plusieurs sont à caractères racistes, homophobes et misogynes, comme «bamboula», «tarlouze», «pédé», «poufiasse» et l’infâme «mot en "N"». Les mots «salope», «enculé» et «grognasse» demeurent acceptés.

Il faut savoir que plusieurs des termes qui seront retirés de L’Officiel figurent toujours dans le dictionnaire de la langue française Larousse, comme «tantouse», «tafiotte», «schleu» et «travelo».

− Avec les informations du Figaro

