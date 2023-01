Un GoFundMe pour offrir une retraite à un employé de Walmart de 82 ans

Partager







Un Américain a profité de son influence sur TikTok pour lancer une campagne de sociofinancement. Son objectif: permettre à un employé de Walmart âgé de 82 ans de prendre enfin sa retraite et de profiter de la vie.

L’épopée a commencé le 17 décembre dernier, lorsque le tiktokeur Rory McCarty est tombé sur un caissier plus vieux que la moyenne chez Walmart, Warren «Butch» Marion. Le vaillant employé a soufflé 82 chandelles en 2022.

Dans la vidéo devenue virale, McCarty explique à Butch que d’autres employés de l’entreprise ont retenu l'attention sur TikTok après avoir reçu d’importants sommes d'argent grâce à des collectes de fonds.

«Imaginez si quelqu'un amassait ce genre d’argent pour vous», lance le tiktokeur à la barbe blanche à la fin de la vidéo.

Le 19 décembre, une page GoFundMe a finalement été lancée, avec comme objectif de recueillir 100 000$ américains. Cet objectif a facilement été atteint en à peine 48 h.

À l’heure actuelle, plus de 140 000$ américains (près de 190 000$ canadiens) ont été amassés grâce à 5700 donateurs.

«Je voulais aider ce vétéran de la marine à passer le reste de sa vie à voyager et à visiter ses enfants en Floride, à lui permettre de ne plus être debout huit heures d’affilée et à faire les choses qui lui tentent et qu'il ne peut actuellement pas faire pour des raisons financières. Chaque sou ira à Butch», écrit M. McCarty sur la page de la campagne.

Dans une autre vidéo, Butch, qui est sur le marché du travail depuis qu’il a 11 ans, confie avoir bien hâte de profiter des «10 ou 12 années» qu’il lui reste sur cette Terre. Il a d’ailleurs tenu à offrir ses deux semaines de préavis à son employeur.

Jamais deux sans trois

Avant Warren Marion, deux employées octogénaires de Walmart ont reçu de l'argent grâce à des collectes de fonds lancées par des tiktokeurs.

Comme Butch, une salariée d’une autre succursale de Walmart, elle aussi âgée de 82 ans, a reçu plus de 130 000$ américains après qu’une vidéo d’elle accueillant les clients de sa succursale d’Arizona est devenue virale. Dans la vidéo, on peut la voir avec sa canne et un panier comme accotoir.

En novembre 2022, Nola, une autre employée de plus de 80 ans, a reçu un chèque de 186 000$ américains, soit 250 000$ canadiens.

