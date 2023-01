Une nouvelle bande-annonce explosive pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania [VIDÉO]

Partager







Mardi matin, Marvel Studios a dévoilé une nouvelle bande-annonce d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania qui donne un meilleur aperçu du royaume quantique et du nouvel adversaire de Scott Lang.

Cette aventure, rassemblant Scott Lang, Hope Van Dyne et Cassie Lang, marquera le début de la phase 5 de l’univers cinématique de Marvel et met en scène le vilain le plus puissant de cet univers à ce jour: Kang le Conquérant.

Ant-Man et The Wasp seront rejoints par les parents de cette dernière et la fille de Scott, et exploreront le royaume quantique. Ils devront interagir avec d’étranges créatures et se lancer dans une aventure au-delà des limites de l’inconnu.

D'après les brefs extraits, l'histoire de Quantumania va tourner autour de Scott décidant de saisir ou non Kang sur l'opportunité de reprendre le temps qu'il a perdu alors qu'il était coincé dans le royaume quantique avant Avengers: Endgame.

Le film sera également l'une des œuvres les plus étranges du MCU, présentant un nombre surprenant de personnages inattendus, tel que M.O.D.O.K. qu’on a pu apercevoir brièvement. C’est ce qu’on découvrira lors de sa sortie en salle le 17 février prochain.

