Forfait cellulaire: 3 questions à se poser pour économiser de l'argent

En 2023, vous aimeriez peut-être épargner un peu plus, amasser assez d’argent pour enfin faire le tour de l’Italie en scooter ou encore arrêter de dépenser autant au resto?

Si vos résolutions financières tournent autour des économies, prenez un pas de recul. Bien sûr, mettre un montant de côté aux deux semaines ou une fois par mois peut vous permettre d’atteindre rapidement vos objectifs d’épargne.

Toutefois, il est aussi possible d’aller chercher des sous à cumuler en révisant vos dépenses mensuelles, comme en coupant dans vos 10 abonnements à des services de streaming ou en dénichant le forfait cellulaire le plus économique sur le marché.

Vous aimeriez payer moins tout en conservant vos avantages et vos données?

Voici 3 questions à vous poser pour économiser de l’argent sur votre forfait cellulaire:

1. Est-ce que je paie pour des avantages que je n’utilise pas?

Plusieurs forfaits de téléphonie mobile offrent de grandes quantités de données, des minutes d’appels ou encore de l'itinérance. Oui, on utilise parfois toute la banque, mais il arrive plus souvent qu’on paie pour des données et des minutes mensuelles que l’on n’utilise pas totalement.

Chez Fizz, une entreprise de télécommunication québécoise, il est possible de réaliser une personnalisation mensuelle de votre forfait. Chaque mois, vous pouvez ajuster votre forfait cellulaire selon vos besoins et votre consommation. Ainsi, vous évitez de payer un prix fixe avec des services que vous n’utilisez pas.

Pensez-y: il est beaucoup plus avantageux de bonifier votre forfait avant de partir en voyage que de payer à l’année pour des données à l’étranger que vous ne dépenserez qu’une ou deux fois par an, par exemple.

Dans la même lignée, Fizz transfère automatiquement vos données inutilisées vers le mois suivant à la fin de votre période de facturation – il s’agit d’ailleurs d'un avantage offert par la compagnie.

2. Est-ce que j’ai un forfait qui offre des primes et des rabais?

Quand on parle de téléphonie cellulaire, c’est important de prendre le temps de magasiner ses options. Plusieurs services de télécommunication offrent des rabais pour des événements, des primes lorsque vous référez un ami ou encore des récompenses en argent sur votre facture.

Renseignez-vous sur les particularités de votre fournisseur et de votre contrat et assurez-vous d’en profiter comme il se doit pour économiser sans même y penser.

3. Est-ce que j’ai le même téléphone depuis 5 ans?

Les compagnies de télécommunication mettent souvent à jour leurs forfaits et leurs promotions. Quand vous avez signé le contrat pour votre forfait actuel, on vous a peut-être fait une offre intéressante... qui avait une durée limitée.

Pour vous assurer de toujours en profiter, mieux vaut contacter votre fournisseur au minimum une fois par an (ou plus régulièrement!) pour évaluer comment vous pouvez modifier ou personnaliser votre forfait cellulaire. Qui sait: de nouveaux rabais pourraient être appliqués sur votre paiement mensuel?

Si vous souhaitez vous tourner vers un forfait cellulaire économique et flexible, Fizz est tout indiqué pour répondre à vos besoins et votre consommation du moment.