La Fonderie Horne se cherche des conseillers en communication et médias sociaux

Avis aux intéressés: la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda se cherche un stratège en médias sociaux ainsi qu’un conseiller en communications.

L’entreprise, qui s’est retrouvée dans l’eau chaude au cours des derniers mois en raison des risques de santé liés à ses émissions d’arsenic, cherche à pourvoir deux postes à temps plein.

📍Rouyn-Noranda

La Fonderie Horne recrute :

⌔ Conseiller·ère aux communications externes et au marketing

⌔ Stratège médias sociaux et créateur·trice de contenu numériquehttps://t.co/eRLJdN1f5K#EMPLOI #RouynNoranda — Grenier aux emplois (@Grenier_emplois) January 11, 2023

Un poste de stratège en médias sociaux et créateur de contenu numérique, afin notamment d’alimenter son site web, et un poste de conseiller aux communications externes et marketing. La personne retenue pour ce deuxième poste aura comme mandat de participer aux stratégies de communication de l’organisation.

Rappelons que la Fonderie Horne a fait les manchettes l’été dernier après la publication d’un rapport de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) révélant que l’arsenic émanant de l’usine pourrait être à l'origine de 13 à 554 cas supplémentaires de cancer du poumon par million d’habitants.

Cette usine, qui produit du cuivre depuis 1927, était autorisée à rejeter 100 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’arsenic dans l’air, ce qui est bien au-delà de la limite provinciale de 3 ng/m3. La moyenne enregistrée y est de 87 ng/m3.

Face à la pression populaire, l’entreprise a finalement promis de réduire à 15 ng/m3 ses émissions d’arsenic, à la demande notamment du ministre de l’Environnement, Benoit Charrette.

Si vous êtes intéressés par ces postes, vous feriez donc mieux d’avoir une bonne capacité à gérer le stress en situation de crise.

