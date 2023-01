Marvel: Angela Bassett récompensée aux Golden Globes avec son rôle dans Black Panther: Wakanda Forever

Partager







Mardi soir, Angela Bassett est entrée dans l'histoire en devenant la première actrice à remporter un prix majeur pour un film Marvel aux Golden Globes 2023.

• À lire aussi: Rooney Mara a failli tout laisser tomber à cause du remake d’un film d’horreur

• À lire aussi: Critique de la série télé The Last of Us

L’actrice de 64 ans a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de la reine Ramonda dans Black Panther: Wakanda Forever.

Elle a ainsi battu Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Dolly De Leon et Carey Mulligan dans sa catégorie.

Dans son discours de remerciements, elle a rendu hommage à Chadwick Boseman, qui avait joué le superhéros dans le film original, et a expliqué que les acteurs et l'équipe de Wakanda Forever s'étaient réunis après son décès en août 2020. «Nous avons pleuré, nous avons aimé, nous avons guéri et nous étions entourés chaque jour par la lumière et l'esprit de Chadwick Boseman», a-t-elle déclaré. «Savoir que cette série historique Black Panther fait partie de ce qu'il laisse derrière lui nous remplit de joie, il nous a aidés à atteindre cela, nous avons montré au monde à quoi ressemblent l'unité, le leadership et l'amour noir derrière, devant et au-delà des caméras.»

Angela Bassett a également rendu hommage aux fans de Marvel, les remerciant d'avoir «célébré ces personnages et de (leur) avoir montré tant d'amour».

«Nous venons d'entrer dans l'histoire avec cette nomination et avec ce prix. Il appartient à vous tous et à nous tous», a-t-elle ajouté.

C'est le deuxième Golden Globe d'Angela Bassett. Elle a déjà remporté une statuette pour son interprétation de Tina Turner dans What's Love Got to Do with It en 1994.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s