Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge maintenant disponible sur mobile

Après le succès retentissant de sa sortie sur PC et consoles, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge arrive enfin sur iPhone et Android via la plateforme Netflix.

En effet, le jeu créé par le studio québécois Tribute Games s’ajoute à la ludothèque grandissante de Netflix, accessible aux membres de la plateforme de diffusion sur demande.

Accueilli chaudement par les fans de la franchise, le jeu développé par le studio montréalais rend hommage aux beat’em up classiques avec son style et son look rétro. Le jeu est d’ailleurs un réel coup de cœur de Pèse sur start!

TMNT: Shredder’s Revenge se joue en solo sur mobile, mais le joueur pourra se joindre à d’autres amis qui jouent également en mobile à l’aide d’un code en jeu, et ce, jusqu’à 6 joueurs en même temps. Il est également possible de connecter une manette à son téléphone.

Le jeu est accessible via l’application mobile Netflix sur iOS et Android, il suffit d’être abonné au service de diffusion sur demande. De quoi rendre vos pauses plus amusantes!

