Une maison construite avec des conteneurs de métal, à vendre à Rigaud pour 620 000$

Rares sont les maisons aussi originales que celle-ci qui se retrouvent sur le marché immobilier.

Cette magnifique maison moderne est idéale pour les amants de la nature qui rêvent d'une vie paisible en forêt tout en étant à proximité des services.

À Rigaud, cette maison profite d’une montagne et d’une forêt à proximité. C’est le parfait terrain de jeu pour la randonnée, la raquette ou le vélo.

La maison est construite avec des conteneurs de métal. Oui, oui! Les matériaux et les textures utilisés donnent un look moderne, propre et épuré, allié à une solidité industrielle.

Elle comporte deux étages, deux salles de bains et trois chambres.

Le rez-de-chaussée loge le salon, la salle à manger et la cuisine. Les fenêtres sont nombreuses, et les matériaux, originaux. Des poutres de bois viennent ajouter un brin de chaleur à cette grande pièce à l'allure industrielle.

Deux chambres se situent également à ce premier niveau. Une salle de bain et une salle de lavage ainsi qu’un garage complètent la visite du rez-de-chaussée.

À l’étage, les futurs propriétaires profiteront d’une grande suite parentale où pièce-penderie et salle de bain attenante se partagent l’espace.

C’est également à cet endroit que vous aurez accès à l’incroyable terrasse sur le toit, idéale pour les réceptions estivales.

La maison est mise en vente par ses propriétaires actuels sur le site de Duproprio. Le prix demandé est de 620 000$.

