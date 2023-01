6 compagnies locales qui organisent des retraites de yoga pour s’évader cet hiver

Partager







Si vous souhaitez commencer la nouvelle année sous le signe du self-care et du ressourcement, quoi de mieux qu’une retraite de yoga? Encore mieux si celle-ci permet de s’évader du froid!

• À lire aussi: 5 hôtels tout inclus pour les voyageurs qui n’aiment pas les tout inclus!

• À lire aussi: Les 12 destinations pour un voyage des plus foodies

Voici donc 6 compagnies qui organisent des retraites de yoga pour foutre le camp cet hiver:

1. Wetreat

WeTreat propose différentes retraites immersives en nature afin de permettre aux participants de décrocher du quotidien et de favoriser l’introspection. Trois piliers fondamentaux guident l’ensemble des séjours: le yoga, l’entraînement et le bien-être. Les retraites sont mixtes et ouvertes à tous les niveaux. Parfait pour tous ceux qui sont en quête de dépassement et de connexions humaines.

La prochaine retraite aura lieu du 28 janvier au 4 février 2023 à Dominical, au Costa Rica.

Wetreat

2. Dosha Yoga

Des semaines de rêve dans des endroits paradisiaques, voilà ce que propose Dosha Yoga. Le studio propose trois types de retraites bien distinctes, selon les envies. Les retraites Yogini sont axées vers la connexion avec la puissance féminine, les retraites Mystiques encouragent la découverte d’une puissance céleste et les retraites Aventures sont idéales pour ceux qui ont soif de plaisir et d’expériences hors du commun.

La prochaine retraite aura lieu du 11 au 18 mars 2023 au Nicaragua.

Dosha Yoga

3. Yulgo travels

Yulgo Travels est une agence de voyages qui favorise le tourisme durable pour s’assurer du bien-être des communautés d'accueil et qui promeut l’accessibilité universelle afin d’offrir des occasions de voyage pour TOUS. Ils organisent plusieurs retraites de yoga en petit groupe tout au long de l’année, tant en Asie qu’en Amérique du Sud ou en Europe.

La prochaine retraite aura lieu du 11 au 24 avril 2023 à Bali, en Indonésie.

Yulgo Travels

4. Em Yoga Expérience

Destinations uniques, sauvages et paradisiaques vous attendent si vous sautez dans l’expérience Em Yoga. Depuis 2021, Em Yoga Expérience travaille à créer une communauté dans laquelle les gens bénéficient physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement des enseignements du yoga. Les retraites créées sur mesures combinent la pratique du yoga, l'aventure et la détente, peu importe la destination choisie.

La prochaine retraite aura lieu du 25 au 31 avril 2023, sur l’île d’Oahu, à Hawaii.

Em Yoga Expérience

5. Alexandra Yoga

Le studio Alexandra Yoga est un véritable havre de paix fondé par Alex, professeure de yoga depuis 2009 et bien connue des amateurs de yoga de la région des Laurentides. Lors de ses retraites, le studio encourage à se laisser envelopper par la chaleur tropicale sans résistance et à plonger dans la sérénité des méditations. Ça donne le goût!

La prochaine retraite aura lieu du 4 au 11 février 2023, à Puerto Vallarta au Mexique.

Alexandra Yoga

BONUS : Retraite locale

6. Maõ Yoga

Le studio Maõ Yoga s’assure d’offrir une expérience de yoga moderne, dynamique et accessible à tous. Leurs retraites d’une fin de semaine dans les Laurentides sont idéales pour approfondir votre pratique et respirer un peu d’air frais sans trop d’engagements. Au-delà des classes de Yoga, la retraite propose des méditations guidées et des ateliers sur la confiance en soi et l’importance du moment présent.

La prochaine retraite aura lieu du 10 au 12 février 2023 au couvent Havre du Rocher, à Val-Morin.

Maõ Yoga

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s