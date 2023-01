Partager







Plus effervescente que jamais, la belle Province regorge de talents et d’entreprises à qui le futur s’annonce prometteur.

Que ce soit pour se gâter, supporter ceux et celles qui travaillent fort ou pour offrir en cadeau le talent d’ici, voici quelques entreprises qui sont dans le radar de Silo 57.

Voici donc 7 entreprises locales à encourager en 2023.

1. theorāway



Lancée par deux meilleures amies un jour séduites par les beautés de la Polynésie Française, le tandem Ariane et Ariane a lancé un produit qui encapsule les merveilles de ce coin de pays, et on ne pourrait être plus reconnaissants. D’abord une huile de Monoï polynésien pour le corps, elles ont récemment lancé un plus grand format du produit ainsi qu’un sel de magnésium infusé au Monoï qui favorise la détente des muscles et l’hydratation de la peau. Retrouvez leurs produits qui sentent le ciel à l’espace Beauties Lab, au SSENSE et en ligne.

En savoir plus

2. Cyrc



Cyrc a le sens de la couleur! Cette entreprise fabrique des produits de décoration unique avec du plastique recyclé. C’est dans une logique de recirculation que cette entreprise novatrice a vu le jour. On l’aime pour son originalité, la variété de couleur de ses produits et le fait que c’est entièrement conçu au Canada!

En savoir plus

3. Essaim



La nouvelle compagnie de Julie-Anne Ho risque d’avoir le vent dans les voiles en 2023. Il suffit de mettre le pied en dehors de la maison pour voir défiler ses sacs. En effet, Essaim allie une perspective intemporelle à des attitudes subtiles qui forment une signature simple et minimaliste.

En savoir plus

4. Grow Activ



Deux copines du secondaire sont à l’origine de l’ambitieux projet Grow Activ. Elles se sont mandatées d’offrir des vêtements d’exercice durables et inclusifs. Une partie des produits de cette entreprise sont remis à des causes nobles, dont RELIEF, un organisme supportant la santé mentale.

En savoir plus

5. For My Friends



Par Apprenti ôr’ganik, For My Friends, c’est cette nouvelle entreprise basée à Montréal qui offre des parfums pour la maison. Les produits sont aussi beaux qu’ils sentent bon. Les fondateurs de l’entreprise ont puisé l’inspiration des quatre coins du monde. S’en dévoile une gamme de produits singulière et franchement unique. À découvrir!

En savoir plus

6. MYNI



En 2023, MYNI risque de révolutionner l’entretien ménager de la maison ainsi que les soins personnels. Offrant une gamme zéro déchet, la formule novatrice imaginée par MYNI permet de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre lié au transport de l’eau, en plus d’éliminer l’utilisation de la bouteille de plastique.

En savoir plus

7. Atelier Hotel Motel



Hotel Motel se spécialise dans les souliers en cuir et dans les accessoires fabriqués à la main. On aime cette entreprise pour ses designs color block qui risquent d’en séduire plusieurs. Ils lancent des produits en très petite quantité. Ça s’annonce très prometteur.

En savoir plus

