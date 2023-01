Dead Space: montez à bord du USG Ishimura dans cette nouvelle bande-annonce terrifiante [VIDÉO]

Partager







Il est presque l’heure d’embarquer dans le USG Ishimura et faire face aux horreurs que le studio montréalais Motive Studios a préparées dans le remake de Dead Space.

Pour motiver les fans, Electronic Arts a publié une bande-annonce de lancement à quelques jours de sa sortie, le 27 janvier. Au programme, du sang, de l’horreur et le vide intersidéral, là où personne ne peut t’entendre crier.

Entièrement refait à zéro par Motive Studios, le remake de Dead Space promet une ambiance terrifiante, remplie de suspense et de vision d’horreur au goût du jour. Les développeurs ont introduit du nouveau contenu de gameplay et des améliorations, et ce, tout en respectant la vision du jeu original.

Dead Space arrivera sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series le 27 janvier prochain.

