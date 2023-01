Faites-vous tirer au tarot et découvrez la réponse à une question qui vous brûle les lèvres pour 17$

Partager







Serez-vous riche? Célèbre? Trouverez-vous l’amour? Peu importe la question qui vous brûle les lèvres, l’entreprise montréalaise June espace spirituel propose différents forfaits de tarot pour vous aider à y voir plus clair en ce début d’année.

Parmi les options offertes, les clients peuvent recevoir une «guidance» à propos d’une question précise pour 17$ ou encore connaître leur mission de vie pour 55$. Il est possible de faire une rencontre de 30 minutes ou encore de 60 minutes pour en savoir plus sur la prochaine année.

Bien que ces services soient à prendre à la légère, il peut être amusant d’y avoir recours en ce début d’année.

Les amateurs de tarot et d’astrologie seront certainement nombreux à faire appel aux services de l'entreprise afin d’en savoir plus sur ce que 2023 leur réserve.

Et pour ceux et celles qui aimeraient avoir quelques prédictions quotidiennes, suivez le compte de @ashleeyac sur Instagram. Cette dernière propose des tirages toutes les semaines, il vous suffit de choisir la pierre qui vous «parle» le plus et d'aller lire sa signification dans le carroussel de photos.

June espace spirituel

