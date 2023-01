La nouvelle décoration des toilettes du Bar Renard ne fait pas l’unanimité

Partager







Le Bar Renard situé au cœur du Village propose un espace coloré où siroter de bons cocktails, manger quelques bouchées et faire la fête jusqu’au petit matin.

L’établissement se démarque également par ses jolies toilettes colorées qui ont été parmi les premières à être photographiées et partagées sur Instagram.

Voilà toutefois que le nouveau décor des toilettes du Bar Renard semble faire jaser sur les réseaux sociaux.

L’établissement a partagé un «avant / après» qui ne fait pas l’unanimité. Si certains clients du bar adorent le nouveau look géométrique et hyper coloré de leurs toilettes, d’autres semblent préférer l’ancienne tapisserie fleurie et les miroirs antiques qui s’y trouvaient jadis.

Dans les commentaires sous la publication, l'avis semble diviser. Une chose est sure, que les toilettes vous plaisent ou non, le Bar Renard continue d'être une adresse qu'on adore fréquenter dans le Village!

1272 rue Sainte-Catherine Est



Ne manquez pas nos dernières capsules!

s