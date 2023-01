Montréal: le créole et l'arabe engendrent plein d'expressions

Partager







BILLET - Chez nos voisins du sud, plusieurs expressions qui sont apparues dans la plus jeune génération proviennent surtout de l’AVAA (Anglais vernaculaire afro-américain) et de la culture hip-hop. Au Québec, on y retrouve des influences importantes de l’immigration, surtout à Montréal. On comprend mieux l’argot du hood quand on réalise qu’il est teinté particulièrement des couleurs créoles et arabes!

• À lire aussi: Les produits défrisants augmenteraient les risques de cancer

Ces mots teintent l’espace culturel : on les entend dans les chansons rap, les publications Instagram et TikTok, ou même dans les émissions comme Occupation double.

Voici 14 mots et expressions couramment employés par les gen Z d’ici et qui proviennent des cultures afro-américaine, haïtienne et arabe.

1. Ranceur/renceur

Adjectif provenant du créole, utilisé pour décrire une personne insouciante, pas responsable.

Ce gars est un ranceur, il ne travaille pas et vapote toute la journée.

2. Kay

Mot du créole qui veut dire «maison» ou «domicile».

Tu viens manger à la kay après l’école?

• À lire aussi: Prendre ses congés maladie, c'est important

3. Kob

Mot du créole qui veut dire «argent».

Arrête de dépenser tout ton kob sur le fast fashion; ce n’est pas bon pour la planète.

4. Vague

Expression du créole, qui veut dire de laisser tomber ou encore tourner le dos à quelque chose ou à quelqu’un.

Vague sur ce job qui ne te paye pas assez.

• À lire aussi: La petite sirène noire existait bien avant Ariel

5. Être sezi ou czi

Expression du créole qui vient de l’adjectif «saisi» et qui signifie être surpris, étonné ou remué.

Je suis sezi que Céline Dion n’était pas sur la liste du magazine Rolling Stone.

6. No cap

Expression qui découle de l’argot afro-américain des années 1900. Le mot cap y signifie «exagérer» ou se vanter de quelque chose, alors «no cap» signifie «sans mentir» ou «pour de vrai».

Il a tellement neigé hier soir que, no cap, mon trajet m’a pris trois heures de Laval à Montréal.

• À lire aussi: La fois où j'ai compris pourquoi on s'adressait à mon amoureux plutôt qu'à moi en Italie

7. Bahay ou bagaye

Mot créole qui veut simplement dire «chose». Les jeunes emploient souvent le mot lors d’un flirt ou pour parler de sexe.

Donne-moi le bahay.

8. Tchass

Expression créole qui provient du mot «tiasse», synonyme de «couteau». Elle désigne la ligne de cheveux très précise lors d’une coupe chez le barbier.

Je viens de sortir du barbier et ma tchass est fresh.

• À lire aussi: Réseaux sociaux - les poursuites en diffamation de plus en plus fréquentes

9. Snatched

Adjectif qui provient originalement de l’argot de la communauté afro-américaine LGBTQ+, particulièrement dans la culture de la drag, et qui veut dire «splendide» ou «grandiose». On l’utilise particulièrement pour parler de vêtements qui mettent en valeur les courbes.

Ce nouveau legging me snatche les fesses.

10. Frekan

Adjectif du créole qui signifie «irrespectueux» ou «culotté» (rien à voir avec les mots français «fréquentation» ou «fréquence»).

Ce nouvel élève est tellement frekan avec le prof.

• À lire aussi: Masquer son accent pour mieux performer au travail, ça peut être dommageable

11. Wesh

Expression arabe qui veut dire «hey», «salut», «what’s up?»

Wesh, viens avec nous!

12. Wallah

Eexpression arabe qui veut dire «juré, par Allah».

Wallah, je dis la vérité!

13. Moune

Mot du créole qui veut dire «personne». Pour désigner un enfant, on dit ti (petit) moune et pour une personne adulte, on dit gran (grand) moun. Aujourd’hui, le mot moune peut aussi vouloir dire «fille».

Il y a vraiment plein de moun au festival Metro Metro.

• À lire aussi: Victoria Kult, de star du porno à entrepreneure millionnaire

14. Drip

Adjectif qui vient de la culture hip-hop américaine et qui veut dire «avoir du style» ou «être sexy».

Ce jean est drip. Drip check!

Lorsque je me promène dans les rues à Montréal et que j’entends ces mots, souvent d’origine créole, utilisés par des Noirs comme des Blancs, je me dis que le métissage culturel est une réalité dans laquelle baignent plusieurs gen Z. Je pense que ça leur permet de dialoguer, de mieux comprendre et apprécier l’autre. Et ça, no cap, c’est fresh.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: