Simon-Olivier Fecteau réagit à la vidéo de Rambo

Mardi, on a appris, grâce à une vidéo contenant plusieurs mauvais mots et insultes, que Rambo Gauthier n’était pas un fan de la plus récente édition du Bye bye.

Mercredi, Simon-Olivier Fecteau, le réalisateur de l’émission de fin d’année a réagi de façon assez simple et comique aux propos du syndicaliste.

Donc, il voudrait être immité chaque année ? — Simon O Fecteau (@sofecteau) January 11, 2023

«Donc, il voudrait être imité chaque année?»

Classique SOF.

Il a aussi mentionné que le Bye bye avait été vu par 4,7 millions de personnes! La seule émission de l’histoire du Québec à avoir obtenu des cotes d’écoute plus élevées fut le Bye bye 2021.

4 706 000 PERSONNES ONT ÉCOUTÉ LE BYE BYE CETTE ANNÉE !! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯

Ce qui en fait la deuxième émission la plus regardée de toute l’histoire de la télé québécoise. (la première étant le Bye Bye de l'an dernier à 4.85 millions) #ByeBye2022 — Simon O Fecteau (@sofecteau) January 11, 2023

Bravo.