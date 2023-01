The Terminator: James Cameron dément l'idée qu'O.J. Simpson a initialement été choisi pour le rôle du cyborg

Partager







James Cameron a démenti l'affirmation d'Arnold Schwarzenegger qui avait déclaré en 2019 qu'avant d'être choisi pour jouer le Terminator, le réalisateur avait choisi O.J. Simpson pour le rôle.

Lors d'une apparition dans Who's Talking to Chris Wallace, le cinéaste a expliqué que l'ancien joueur de football américain n'avait été que très brièvement impliqué dans les pourparlers du projet.

«Très tôt, une personne haut placée dans l'un des deux studios qui a financé ce film a eu une idée brillante et m'a appelé pour me dire: "Tu es assis?" J'ai répondu: "Eh bien, non, je ne le suis pas"», a raconté le réalisateur, selon Variety. «Il a enchaîne: "Tu es assis? O.J. Simpson pour Terminator!" et j'ai dit: "En fait, je pense que c'est une mauvaise idée"... Ça n'a abouti à rien.»

Arnold Schwarzenegger avait déclaré à The Independent dans une interview en 2019: «C'était en fait O.J. Simpson qui était le premier Terminator... D'une certaine manière (Cameron) a estimé qu'il n'était pas aussi crédible pour être une machine à tuer. Alors ils m'ont embauché. C'est vraiment ce qui est arrivé.»

