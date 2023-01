60$ de rabais sur ce casque sans fil SteelSeries Arctis 9X pour Xbox

Partager







Le casque sans fil SteelSeries Arctis 9X pour Xbox Series et Xbox One est en solde pour un temps limité et sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser des fils encombrants.

Le SteelSeries Arctis 9X a été conçu pour la Xbox Series et Xbox One, mais offre également la possibilité de se connecter par Bluetooth à son appareil mobile et PC (à l’aide de l’adaptateur Xbox ou Bluetooth).

Bien que SteelSeries ne spécifie pas si la connexion est possible avec d’autres appareils, certains utilisateurs mentionnent qu’ils ont été en mesure de connecter le casque sans fil avec la Nintendo Switch, notamment. Il faut toutefois tenir en compte à l’achat que le SteelSeries Arctis 9X a été spécifiquement conçu pour la Xbox Series et la Xbox One.

Habituellement offert à 259,99$, il est possible de se procurer le casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 9X pour seulement 199,99$, jusqu’au 19 janvier.

Casque sans fil SteelSeries Arctis 9X pour Xbox Compatible Xbox Series, Xbox One, PC et mobile *Les prix peuvent changer sans préavis. 199,99$ Amazon Canada

199,99$ Best Buy Canada

