Captain Planet: Glen Powell assure que son film serait toujours en développement

L’acteur Glen Powell a tenu à rassurer les fans de Captain Planet and the Planeteers que l’adaptation en film de la série animée est toujours en développement.

En 2016, il a été annoncé que la vedette de Top Gun: Maverick co-scénariserait et jouerait dans une adaptation cinématographique de la série télévisée d’animation Captain Planet, sous l’égide de la maison de production de Leonardo DiCaprio, Appian Way Productions.

Dans une récente entrevue avec Entertainment Tonight, Powell s’est dit préoccupé par le manque de progrès du film. «Je pense que ces discussions auront lieu sous peu», a-t-il déclaré à propos de la mise en route du projet. «Je sais que DiCaprio est super passionné par ça. Je suis super passionné par ça. Je pense que ça pourrait être génial... Je veux que ça marche. J’adorerais jouer ce superhéros. »

Cependant, il a reconnu que l’équipe de Captain Planet attendait une décision de Warner Bros. et de voir «où tous les trucs de super-héros aboutissent chez eux» après la profonde refonte de la société à la fin de l’année dernière.

La série Captain Planet and the Planeteers a été diffusée de 1990 à 1992 et suivait cinq adolescents du monde entier qui avaient chacun une bague magique. Lorsque leurs pouvoirs se combinent, ils invoquent Captain Planet, qui aide à protéger la Terre des catastrophes environnementales.

