Des centaines de personnes en file pour mettre la main sur les Dunk Low «Montreal Bagel» de Nike

Des centaines de personnes faisaient la file, vendredi avant-midi, au centre-ville de Montréal, pour mettre la main sur les toutes nouvelles chaussures Nike en hommage aux bagels montréalais.

Isaac Auger et sa copine font partie de ces Montréalais qui ont bravé la tempête et le froid pour acheter une paire de souliers Dunk Low «Montreal Bagel», que Nike a créés en collaboration avec l’entreprise montréalaise Off The Hook.

À son arrivée, vers 6h, le couple était environ trentième en file, affirme Isaac à 24 heures. Pour s’assurer de «survivre» au froid durant leurs cinq heures d’attente, le jeune homme et sa copine se sont relayés. Alors que l’un était en file, l’autre pouvait se réchauffer au café du coin.

Les toutes premières personnes arrivées avant le lever du jour étaient équipées: couvertures, chaises et sacs de couchage.

Des chaussures pour son père

Isaac, qui est assez certain de pouvoir mettre la main sur une des convoitées paires de chaussures, a décidé de braver la tempête pour son père. Ce dernier est un fanatique des bagels Saint-Viateur, mais ne pouvait pas faire la file lui-même. Isaac trouve également les chaussures «iconiques».

Les chaussures sont en vente au prix de 160$. Selon Isaac, les 50 premières personnes en ligne étaient assurées d’en avoir une paire ainsi qu’un sac Off The Hook.

Designé à Montréal

Avec sa semelle beige et blanche, son logo bleu royal – comme le drapeau du Québec – et son motif de graines de sésame, les Dunk Low «Montreal Bagel» rendent hommage aux célèbres bagels de la métropole.

L’illustrateur montréalais Felipe Arriagada-Nunez, mieux connu sous le nom de Chien Champion, est derrière l’illustration de la boîte dans laquelle sont vendues les chaussures. La boîte est inspirée du paysage urbain et des éléments clés de la ville.

«Un hommage aux bagels et à notre chère ville si vivante si belle et si colorée», écrit l’artiste sur Instagram.

