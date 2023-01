Hogwarts Legacy: toutes les configurations recommandées pour PC enfin dévoilées

Partager







Les configurations requises pour les différents modes graphiques sur la version PC de Hogwarts Legacy ont enfin été dévoilées et c’est plutôt modeste comme demandes!

C’est une agréable surprise de voir que les recommandations minimales ont été revues à la baisse. En effet, il n’est désormais plus demandé d’avoir une carte graphique GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 et un processeur Intel de 8e génération. La mémoire vive a toutefois été doublée.

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Voici donc les configurations pour chaque mode graphique:

Minimale

Paramètres graphiques: Faible (Low), 720p 30fps, Low Quality Settings

Faible (Low), 720p 30fps, Low Quality Settings Processeur: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 Mémoire vive: 16 Go

16 Go Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go

NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go Espace de stockage requis: 85 Go, un disque SSD est recommandé, mais le jeu peut être installé sur un disque dur.

Recommandée

Paramètres graphiques: Élevé (High), 1080p, 60 fps, High Quality Settings

Élevé (High), 1080p, 60 fps, High Quality Settings Processeur: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive: 16 Go

16 Go Carte graphique: NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT ou Intel Arc A770

NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT ou Intel Arc A770 Espace de stockage requis: 85 Go, un disque SSD est recommandé.

Ultra

Paramètres graphiques: Ultra, 1440p, 60 fps, Ultra Quality Settings

Ultra, 1440p, 60 fps, Ultra Quality Settings Processeur: Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive: 32 Go

32 Go Carte graphique: NVIDIA GeForce 2080 Ti ou AMD RX 6800 XT

NVIDIA GeForce 2080 Ti ou AMD RX 6800 XT Espace de stockage requis: 85 Go, un disque SSD est recommandé.

Ultra 4K

Paramètres graphiques: Ultra, 2160p, 60 fps, Ultra Quality Settings

Ultra, 2160p, 60 fps, Ultra Quality Settings Processeur: Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive: 32 Go

32 Go Carte graphique: NVIDIA GeForce 3090 Ti ou AMD RX 7900 XT

NVIDIA GeForce 3090 Ti ou AMD RX 7900 XT Espace de stockage requis: 85 Go, un disque SSD est recommandé.

Hogwarts Legacy arrivera en magasin et en ligne dès le 10 février 2023. Il sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les versions PlayStation 4 et Xbox One sortiront le 4 avril et celle sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.

