Spiritfarer: le jeu québécois maintenant disponible sur mobile avec Netflix Games

Annoncé en septembre dernier, Spiritfarer est maintenant accessible aux membres Netflix via l’application mobile.

Développé par le studio montréalais Thunder Lotus Games, Spiritfarer est un chaleureux jeu de gestion sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez une passeuse d’âmes.

Le joueur est appelé à construire un bateau et explorer un monde mystérieux tout en s’occupant des esprits qu’il accompagne dans leurs derniers voyages. Notre cheffe de contenus Kazzie adore particulièrement ce jeu et conseille fortement d’avoir à la main quelques mouchoirs pour essuyer les larmes qui seront versées.

Le jeu de 2020 avait reçu d’excellentes critiques des médias et des joueurs, obtenant même une nomination du meilleur jeu indépendant aux prestigieux Game Awards de la même année.

Spiritfarer est aussi offert sur Steam, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS et Android. L’édition Farewell est également disponible sur PlayStation Plus Extra.

