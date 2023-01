8 produits qu'il ne faut absolument pas acheter au Costco selon des experts

Partager







Vous êtes nombreux à faire vos emplettes au Costco et à dépenser plusieurs centaines de dollars annuellement, alors certains experts souhaitent vous prévenir sur les produits à ne pas acheter dans la chaîne de magasins-entrepôts.

• À lire aussi: 33 choses que seules les personnes qui aiment aller au Costco vont comprendre

• À lire aussi: Des morceaux de crevettes trouvées dans une boîte de céréales

Costco est reconnu pour vendre à bas prix des produits en gros format, mais pour certains articles, il est préférable de passer son tour.

Selon le fondateur du site MyFrugalAdventures.com, Charlene Haugsven, et des analystes économiques de CNBC, voici les huit articles que ces experts vous conseillent de ne pas acheter.

· Céréales

Photo Julien McEvoy

· Café moulu

· Sauces et condiments

· Farine

· Lait (États-Unis)*

*Le prix du lait est réglementé au Québec.

· Œufs (États-Unis)*

*Le prix des oeufs est aussi réglementé au Québec.

· Fruits et légumes

Photo d'archives, Agence QMI

· Épices et assaisonnements

Pourquoi l’achat de ces produits devrait-il être évité lors de vos sorties au Costco? Principalement en raison de la quantité qui vient avec l’article.

«Une famille moyenne ne sera tout simplement pas en mesure de consommer le produit qu’elle achète. C’est encore plus vrai pour les sauces et les épices. Pour les légumes, même si vous achetez des épinards à bas prix, ils risquent de ne plus être bons en cinq jours», résume un expert du site internet StillTasty.com.

Il ajoute que la farine se vend en trop grande quantité au Costco, et que c’est préférable de se tourner vers les sacs de 5lb vendus en épicerie. «25 lb de farine, c’est difficile à entreposer», souligne-t-il.

Pour les produits de première nécessité, Charlene Haugsven explique qu’ils peuvent être trouvés en épicerie à moindre prix.

«Les épiceries ont souvent des gros rabais sur les céréales. Pour les œufs, certaines marques offrent quelques fois de bons rabais», dit-elle. Toutes les autres chaînes de supermarché compétitionnent avec Costco, et je ne crois pas qu’il est nécessaire de magasiner là-bas pour économiser».

Pensez-y lors de votre prochaine épicerie!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s